Alessano, abbandono illecito di rifiuti sulla S.P. 210, in località Marina di Novaglie: identificato e denunciato il responsabile

ALESSANO – L’ennesimo episodio di abbandono illecito di rifiuti è stato accertato lungo la S.P. 210 (intersezione S.P. 358), in direzione Marina di Novaglie, nel territorio comunale di Alessano. L’attività di accertamento è stata condotta congiuntamente dalla Polizia Locale di Alessano — guidata dalla Com.te Comm. Dott.ssa Prisca Manco — e dal Nucleo di Polizia Giudiziaria delle Guardie Zoofile Agriambiente di Lecce — rappresentato dal Vice Coordinatore e Ispettore Ambientale Comunale Dott. Pierre Luigi Trovatello.

L’intervento ha permesso di ricostruire la dinamica dell’illecito, registrando il conferimento irregolare di materiale sul ciglio della strada da parte di un veicolo fermatosi sul bordo della carreggiata.

A seguito degli accertamenti tempestivamente avviati, il responsabile dell’abbandono è stato identificato e nei suoi confronti è stata formalmente presentata denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce. Le azioni messe in campo grazie alla stretta e costante collaborazione tra tutti gli organi di polizia territoriale e al contributo sempre più attivo della cittadinanza si auspica possano condurre a risultati concreti, confermano la linea di assoluta fermezza contro condotte illecite che deturpano il territorio.

L’Amministrazione ha, inoltre, confermato la volontà di proseguire con i controlli mirati e le attività di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti, un fenomeno che continua a essere monitorato con la massima attenzione in tutte le aree sensibili del territorio.