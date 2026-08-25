“Castro Jazz Festival” la quarta giornata con l’omaggio a Miles Davis, la musica live e la jam session

CASTRO (Lecce) – Miles Davis forever. La quarta giornata della quarta edizione del Castro Jazz Festival, in corso fino al 29 agosto nella cittadina adriatica (organizzata dall’associazione culturale jazz “Bud Powell”, direttore Francesco Negro), si apre domani (mercoledì 26 agosto) alle 18, al Castello aragonese, con l’approfondimento di radio/Altrisuoni Corner. Ovvero, una guida all’ascolto dedicata a Miles Davis, il cui centenario della nascita è stato celebrato il 26 maggio di quest’anno, come si conviene ad un artista capace di anticipare i tempi nello sviluppo del linguaggio jazzistico, fino all’inclusione di nuovi linguaggi come il rock, il pop e il rap, generi che oggi sono parte integrante del jazz.

Alle 21, sempre al Castello, l’appuntamento è con la musica live con il quartetto costituito da Maria Pia De Vito alla voce, Nicola Andrioli al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria. A partire dalle 22.30 in piazza Perotti, come di consueto, spazio invece alla jam session aperta a tutti i musicisti che desiderino partecipare attivamente alla serata.

Tutti gli ingressi sono gratuiti. Il Castro Jazz Festival si avvale del patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce, Terre a Levante – Unione dei Comuni di Andrano Spongano Diso Castro, MIDJ – Musicisti Italiani di Jazz, con contributo del Comune di Castro, Puglia Culture – Strategia e Sviluppo e Puglia Sounds, Fondazione Puglia; partner radio/altriSuoni, Acli Arte e Spettacolo, GleAM Records, Scuola di Musica Risuoni, APS Atena, CTA – Centro Turistico Acli, Italia Jazz Club, Compagnia Salvatore Della Villa e Gust-è.