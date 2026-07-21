“Legalità è futuro”, nuovo appuntamento del progetto della Provincia di Lecce: arriva il procuratore Nicola Gratteri

LECCE – Prosegue il percorso di riflessione e confronto dedicato al rapporto tra giustizia, istituzioni e sviluppo intitolato “Legalità è Futuro. La fiducia come infrastruttura dell’azione amministrativa”, un progetto promosso dalla Provincia di Lecce, con il presidente Fabio Tarantino.

Il nuovo appuntamento sarà domenica 26 luglio, nel Chiostro di Palazzo dei Celestini a Lecce, alle ore 19.30, con “La legalità come fattore di sviluppo”, incontro con il procuratore Nicola Gratteri su “Legalità e sviluppo: quale futuro per il Salento?”.

Un confronto con imprese, professionisti, sindaci e amministratori sui grandi temi che riguardano la crescita del Salento, con focus su: infiltrazioni criminali nell’economia; appalti e opportunità del PNRR; semplificazione amministrativa e contrasto alla corruzione; condizioni necessarie per attrarre investimenti; ruolo delle istituzioni e degli enti locali. Insieme a Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, interverrà Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce.

A dialogare col procuratore sarà Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Il progetto provinciale “Legalità è futuro” nasce dalla convinzione che la legalità non rappresenta soltanto uno strumento di contrasto alla criminalità, ma costituisce una delle principali infrastrutture immateriali di cui un territorio Dove esistono istituzioni credibili, trasparenza amministrativa, certezza delle regole e fiducia, crescono anche le opportunità per i cittadini, le imprese e le nuove generazioni.