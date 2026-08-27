Calciomercato Lecce, Trinchera vicino a un altro rinforzo dal Torino. È un 2004

CALCIOMERCATO – Il Lecce è sempre più vicino a Ali Dembélé. Il terzino francese classe 2004 del Torino è a un passo dal trasferimento in giallorosso.

L’operazione è in fase di definizione e dovrebbe chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto, con gli ultimi dettagli ancora da sistemare tra i due club.

La virata della società di via Costadura è arrivata dopo il tentativo per Lewin Blum, con l’offerta presentata agli Young Boys che non ha portato alla fumata bianca. Il Lecce ha quindi spostato il mirino su Dembélé, un profilo che la dirigenza giallorossa aveva già seguito e con il quale aveva raggiunto un’intesa di massima sia con l’entourage del calciatore sia con il Torino.

Per Eusebio Di Francesco si tratta di un rinforzo giovane, ma già con una discreta esperienza maturata nei campionati professionistici italiani. Dembélé è infatti un classe 2004 che ha già assaggiato la Serie A con la maglia granata e che nell’ultima stagione ha avuto l’opportunità di misurarsi con continuità anche in Serie B.

Dalla Serie B alla Serie A: la crescita di Dembélé

Nato in Francia il 5 gennaio 2004, Dembélé è un difensore destro di struttura fisica importante: è alto circa 1,85 metri e predilige il piede destro. Il suo percorso italiano è iniziato al Torino, prima del prestito al Venezia, con cui nella stagione 2023/24 ha raccolto 16 presenze in Serie B realizzando anche una rete. Successivamente è rientrato alla base granata, entrando progressivamente nel giro della prima squadra. (Sky Sport⁠)

La stagione 2024/25 gli ha permesso di confrontarsi con la massima serie: 15 presenze con il Torino e un gol, oltre all’esordio in Serie A arrivato il 17 agosto 2024 nella sfida contro il Milan. Un passaggio significativo per un ragazzo ancora molto giovane, che ha iniziato così a prendere confidenza con ritmi, intensità e qualità del massimo campionato italiano. (newt.torinofc.it⁠)

Nella seconda parte della stagione 2025/26 il Torino ha poi scelto di mandarlo in prestito al Mantova, con l’obiettivo di garantirgli maggiore continuità. La società granata ha ufficializzato il trasferimento temporaneo il 2 febbraio 2026. (TORINO FC 1906 | Sito Ufficiale⁠)

Con la formazione lombarda Dembélé ha disputato 14 partite di Serie B, tutte da titolare, accumulando oltre 1.100 minuti. Un’esperienza importante soprattutto sul piano della continuità e della maturazione tattica. (Opta Analyst⁠)

Un difensore duttile e fisico

Il profilo di Dembélé è quello di un giocatore che può offrire diverse soluzioni all’interno della linea difensiva. Viene indicato principalmente come terzino di fascia, ma le sue caratteristiche fisiche e la sua formazione gli consentono di essere utilizzato anche più centralmente. È un destro naturale, dotato di una struttura fisica che gli permette di reggere il confronto nei duelli e di giocare con aggressività nella fase difensiva.

Il passaggio al Lecce rappresenterebbe quindi un’opportunità importante per completare il proprio percorso di crescita. In Salento troverebbe una squadra chiamata ancora una volta a confrontarsi con le esigenze della Serie A e un allenatore come Di Francesco, particolarmente attento all’organizzazione della fase difensiva e alla capacità dei suoi esterni di accompagnare l’azione.

Dembélé non arriverebbe dunque soltanto come alternativa numerica, ma come un giovane sul quale il Lecce potrebbe lavorare in prospettiva. La formula del prestito con diritto di riscatto, inoltre, permetterebbe al club giallorosso di valutarne rendimento e crescita nel corso della stagione prima di decidere eventualmente di trasformare l’operazione in un investimento definitivo. (Gianluca Di Marzio⁠)

Un altro giovane per il progetto giallorosso

L’operazione si inserisce in una strategia che punta anche sulla valorizzazione di giocatori giovani, già formati nel calcio professionistico ma ancora con margini di crescita. Dembélé porta in dote l’esperienza maturata tra Serie A e Serie B e, soprattutto, la possibilità di giocarsi una nuova chance nella massima categoria.

Nella scorsa annata ha collezionato 18 presenze complessive tra Torino e Mantova, con la maggior parte del minutaggio accumulato proprio nella seconda parte di stagione in Lombardia. (Gianluca Di Marzio⁠)

Ora l’orizzonte cambia ancora. Dal Piemonte al Salento, passando per l’esperienza al Mantova: per Dembélé è pronta una nuova tappa della carriera. E il Lecce, dopo aver incassato il mancato arrivo di Blum, è pronto a scommettere sul giovane difensore francese per aggiungere fisicità, duttilità e prospettiva alla squadra di Di Francesco.