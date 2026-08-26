Cinema, al via l’Apulia Film Fund 2026 per il sostegno delle produzioni audiovisive realizzate in Puglia

È on-line sul sito di Apulia Film Commission l’Avviso Apulia Film Fund 2026, il fondo regionale destinato a sostenere la produzione di opere audiovisive realizzate in Puglia.

La misura ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, stanziati dalla Regione Puglia a valere su risorse dell’Accordo per la Coesione della Regione Puglia – Fondo di rotazione 2021-2027, Area tematica “Competitività e innovazione, aiuti agli investimenti delle imprese”, Linea di intervento 03.01 “Industria e Servizi”.

L’Avviso si rivolge a micro, piccole e medie imprese con codice primario ATECO 59.11 e sostiene la produzione di diverse tipologie di opere come lungometraggi di finzione, opere televisive e web, documentari, animazione e cortometraggi.

Per accedere al sostegno, i progetti devono prevedere attività produttive in Puglia. Il contributo regionale varia in relazione alla tipologia di progetto: da un minimo di 10 mila euro per i cortometraggi fino a un massimo di 500 mila euro per le opere di animazione, con importi massimi di 320 mila euro per i lungometraggi, 450 mila euro per le opere televisive e web e 120 mila euro per i documentari.

Le candidature potranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Saranno ammesse al finanziamento le opere che, all’esito della valutazione tecnica, raggiungeranno almeno 60 punti su 100, nei limiti delle risorse disponibili.

“Con l’Apulia Film Fund – dichiara Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia – confermiamo il sostegno di Regione Puglia alle imprese che scelgono di realizzare produzioni audiovisive in Puglia. L’obiettivo non è soltanto attrarre nuove produzioni, ma fare in modo che una parte significativa della loro attività si svolga sul nostro territorio, generando lavoro in Puglia e coinvolgendo professionalità e imprese che operano nel sistema produttivo regionale. È una misura che si inserisce in un percorso di consolidamento del sistema audiovisivo pugliese, che tanto può contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra regione”.