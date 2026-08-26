Bimbo di un anno resta incastrato nel filtro della doccia: l’intervento dei Vigili del Fuoco in ospedale

MARTANO (Lecce) – Un momento di disattenzione durante la doccia ha dato inizio alla disavventura di un bambino di appena un anno residente a Martano. Il piccolo, mentre si trovava nella doccia della propria abitazione, ha infilato un ditino all’interno della griglia del filtro scarico, rimanendovi incastrato senza più riuscire a sfilarlo.

I familiari hanno allertato i soccorsi e il personale del 118, valutata la delicatezza della situazione, ha disposto il trasporto del bambino presso la struttura ospedaliera insieme al pezzo di griglia, che è stato preventivamente svitato dall’impianto per evitare strappi o lesioni durante il trasferimento.

Date le dimensioni ridotte dell’arto e il rischio di traumi, i medici del nosocomio hanno richiesto il supporto d’emergenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce. Una squadra di caschi rossi si è quindi recata direttamente all’interno dell’ospedale, lavorando in sinergia con il personale sanitario.

Utilizzando micro-attrezzature di precisione, i Vigili del Fuoco hanno tagliato e rimosso il filtro in metallo pezzo dopo pezzo, operando con la massima cautela per non intaccare i tessuti cutanei.

L’operazione si è conclusa con il completo disincastro del dito, rimasto del tutto illeso e senza alcuna conseguenza per il piccolo.