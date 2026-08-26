Sanità, maggioranza: “FdI inventa trucchi, la regione risponde con i fatti. Ora dica cosa fa il Governo per la Puglia”

“Quando non si hanno argomenti si inventano i trucchi. È quello che Fratelli d’Italia sta facendo sulle liste d’attesa provando a trasformare un problema serio come il diritto dei pugliesi a curarsi in una polemica quotidiana costruita su ricostruzioni che non reggono alla prova dei fatti.” Lo scrivono in una nota i gruppi consiliari di maggioranza (Pd, Prossima, M5s, Pep).

“L’ultima ricostruzione sul presunto ‘trucco’ escogitato dalla Regione per sottrarsi ai controlli nazionali, infatti, non regge alla prova dei fatti. Il monitoraggio delle liste d’attesa non nasce il 24 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Piano nazionale. La Regione monitora già da mesi l’andamento del piano e i risultati raggiunti e la nuova programmazione prevede espressamente due livelli di controllo, quello nazionale sulle performance e quello regionale sui Piani aziendali. Altro che paura dei controlli, per ridurre davvero le attese bisogna misurare ciò che accade, individuare le criticità e intervenire dove il sistema non riesce ancora a garantire una risposta adeguata.

E i primi risultati del lavoro avviato dalla Regione sono numeri non slogan: al termine della prima fase, conclusa il 30 giugno, sono stati richiamati 231.435 cittadini e recuperate 157.176 prestazioni, superando l’obiettivo assegnato. La Fase 2 prosegue questo lavoro e mette a disposizione altri 20 milioni di euro per prestazioni aggiuntive, rafforzando contemporaneamente presa in carico, appropriatezza delle prescrizioni, percorsi di tutela e capacità di risposta delle aziende sanitarie.

È altrettanto fuorviante sostenere che la scadenza delle prescrizioni urgenti servirebbe a ‘far sparire’ i pazienti dalle liste. Si stanno sovrapponendo due cose diverse, il tempo entro il quale la prestazione deve essere garantita e il periodo di validità della prescrizione. Una prestazione in classe U deve essere eseguita entro 72 ore e proprio perché è urgente, la prescrizione deve essere utilizzata tempestivamente. La nuova disciplina regionale prevede cinque giorni di validità per le prescrizioni U e quindici per le B. Cinque e quindici giorni entro i quali la prestazione deve essere prenotata, come è logico che sia in caso di urgenza. Se il sistema non riesce a garantire una prestazione urgente nei tempi previsti, quella criticità non viene nascosta, emerge.

E forse è proprio questo il punto che Fratelli d’Italia dimentica, il Piano regionale non nasce per costruire una classifica più bella ma per affrontare un problema reale che pesa ogni giorno sulla vita delle persone. Per questo non si limita alle prescrizioni, prevede percorsi di tutela quando non viene garantita la prestazione nei tempi previsti, rafforza la presa in carico dei pazienti, interviene sull’appropriatezza prescrittiva e mette nuove risorse sulle prestazioni.

Anche la teoria secondo cui la Regione avrebbe agito in fretta per anticipare controlli scoperti soltanto il 24 agosto è smentita dalle date. L’Intesa sul Piano nazionale è stata sancita in Conferenza Stato-Regioni l’11 giugno, il decreto del Ministero della Salute è del 26 giugno e la Regione Puglia ne ha recepito principi e strumenti nella propria programmazione prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto. Trasformare questa normale sequenza istituzionale in un presunto escamotage significa semplicemente capovolgere la cronologia dei fatti.

Noi non diciamo che il problema delle liste d’attesa sia risolto, sarebbe irresponsabile farlo. Diciamo che esiste, è serio, riguarda migliaia di famiglie e proprio per questo il governo regionale sta mettendo in campo risorse, organizzazione, controlli e strumenti concreti per ridurre i tempi e garantire ai cittadini il diritto alla cura.

Se Fratelli d’Italia vuole discutere nel merito di come migliorare ancora questo lavoro, siamo pronti a farlo ma se da qui al 4 settembre ogni atto della Regione dovrà diventare il pretesto per inventare un nuovo ‘trucco’, allora qualche domanda cominceremo a farla noi.

Quanto sta investendo il Governo nazionale per rafforzare davvero il Servizio sanitario nazionale? Quali risorse intende garantire per assumere medici, infermieri e operatori? Come pensa di affrontare una carenza di personale che riguarda gli ospedali e i servizi sanitari di tutto il Paese? E soprattutto, cosa sta facendo concretamente il Governo Meloni per aiutare la sanità pugliese e i cittadini pugliesi?

Perché sulle liste d’attesa la propaganda dura il tempo di un comunicato. Una visita, un esame, una diagnosi attesi troppo a lungo pesano invece sulla vita delle persone. È di quelle persone che il governo regionale si sta occupando, con risultati misurabili e con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare. Perché sulle liste d’attesa non servono né furbetti né slogan, servono prestazioni, personale e risorse e su questo, anziché guardare ogni giorno sotto il tappeto della Regione alla ricerca di un nuovo complotto, Fratelli d’Italia potrebbe finalmente bussare alla porta di Palazzo Chigi”.