Veglie, nessun allarmismo ingiustificato può essere accettato. Il sindaco Maria Rosaria De Bartolomeo spiega la situazione degli edifici scolastici del paese

Veglie – Inutile ed ingiustificato allarmismo per le scuole di Veglie. Il sindaco di Veglie Maria Rosaria De Bartolomeo interviene in prima persona per fare chiarezza in merito ai plessi scolastici che secondo alcuni genitori verserebbero in condizioni non ottimali. Ma gli interventi per affrontare la situazione degli edifici era già stata ampiamente affrontata dall’amministrazione veglierà. Proprio la prima cittadina di Veglie interviene punto su punto onde evitare deformazioni e disinformazioni sui fatti. “In questi giorni, dice il sindaco Maria Rosaria De Bartolomeo, è stata rappresentata una situazione particolarmente critica ed estremizzata rispetto alle condizioni degli edifici scolastici del nostro paese, arrivando a descrivere le scuole di Veglie come strutture prive di agibilità, non sicure in caso di incendio e inadeguate sotto il profilo dell’accoglienza. Credo sia importante fare chiarezza, soprattutto per le famiglie e per tutta la nostra comunità. Le criticità sollevate da alcuni genitori meritano certamente attenzione e rispetto. Proprio per questo, però, sarebbe stato essenziale un confronto con l’Amministrazione comunale e, soprattutto, con gli uffici competenti in materia di manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici. Un semplice confronto avrebbe permesso di avere informazioni puntuali e aggiornate e, soprattutto, di distinguere tra situazioni realmente presenti, criticità già superate e interventi che sono già stati programmati e che sono in corso di definizione. Mi sono confrontata direttamente con gli uffici competenti sulle questioni sollevate e ho avuto conferma che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono già stati programmati. Per molti di questi sono stati predisposti da tempo i relativi computi e le procedure di affidamento sono in corso o in fase di avvio. Anche per quanto riguarda la prevenzione e la gestione del rischio incendio, da tempo è presente un’azienda incaricata dei controlli e delle verifiche necessarie. Questo, naturalmente, non significa dire che nelle nostre scuole non ci siano criticità o che tutto sia perfetto. Significa semplicemente distinguere tra una situazione di emergenza e una situazione che è già conosciuta, presa in carico e oggetto di interventi programmati. La priorità dell’Amministrazione è, e rimane, quella di garantire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi ambienti sicuri, dignitosi, funzionali e accoglienti. Proprio per questo ritengo che, su temi così delicati, servano collaborazione, confronto, buon senso e soprattutto una corretta informazione”.

C’è il rischio, infatti, che una situazione reale e alcune legittime preoccupazioni possano essere strumentalizzate per alimentare contrapposizioni o per costruire, anche da parte di chi è estraneo alla vicenda, una narrazione che va oltre i problemi effettivamente esistenti. Questa è una forma di strumentalizzazione politica da scongiurare e tutti abbiamo la responsabilità di evitare.

La sicurezza dei nostri ragazzi è troppo importante per diventare terreno di consenso o di battaglia. Le segnalazioni devono essere ascoltate, i problemi verificati e, quando esistono, affrontati e risolti. Ma bisogna farlo con equilibrio, senza esasperare le situazioni e senza alimentare paure che non aiutano nessuno.

E vorrei aggiungere una considerazione sul ruolo del Sindaco e dell’Amministrazione.

Non sempre il fatto che un Sindaco non intervenga immediatamente e in maniera plateale significa che non stia facendo nulla. A volte significa esattamente il contrario.

Chi ha la responsabilità di amministrare deve avere anche il buon senso di sapere quando parlare e quando, invece, è più utile lavorare in silenzio, verificare i fatti e lasciare che siano gli uffici e le procedure a fare il loro corso.

Un Sindaco deve agire anche come un buon padre di famiglia: quando riguarda la sicurezza dei propri figli, prima di reagire cerca di capire, verifica, ascolta e interviene con responsabilità. Non alimenta una polemica, non amplifica una falsità e non risponde a una cattiveria con un’altra cattiveria.

Questo è il senso della responsabilità che abbiamo scelto di assumere.

L’Amministrazione è pronta ad ascoltare tutte le segnalazioni dei genitori, a verificarle insieme agli uffici e ad intervenire dove necessario. Ma credo sia altrettanto importante che ci sia un confronto prima di arrivare a rappresentare pubblicamente una situazione che riguarda un’intera comunità.