Disservizi postali a Zollino, l’amministrazione sollecita un intervento urgente di Poste Italiane e della prefettura

L’Amministrazione Comunale di Zollino comunica di aver trasmesso il 10 di agosto l’ennesima istanza formale e urgente, a firma del Sindaco, Paolo Catalano, indirizzata ai vertici societari di Poste Italiane S.p.A. e, per conoscenza, a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce dopo l’ennesimo rinvio, al 14 ottobre, della riapertura dell’ufficio postale.

A seguito della prolungata chiusura dello sportello di Zollino, interessato da lavori iniziati a novembre dello scorso anno e la cui conclusione è stata prorogata per ben tre volte (aprile, giugno e agosto), l’intero flusso di utenza si è riversato sulla sede di Sternatia.

“L’atto si è reso necessario per denunciare le gravi criticità logistiche e i pesanti disservizi che stanno interessando l’ufficio postale del vicino Comune di Sternatia – scrive il primo cittadino – Tale accorpamento di fatto ha determinato il raddoppio del bacino d’utenza, saturando la capacità ricettiva della struttura e generando prolungati tempi di attesa. La situazione sta causando marcati disagi alla cittadinanza di entrambi i comuni, con particolare riferimento alle fasce della popolazione in condizione di fragilità, quali anziani e persone con disabilità, impossibilitate a fruire agevolmente dei servizi pubblici essenziali.

Non va sottaciuta la gravissima e sistematica violazione della privacy, determinata dal sovraffollamento dei locali interni; la costante e forzata vicinanza tra gli utenti agli sportelli impedisce il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale e rende impossibile la necessaria riservatezza durante lo svolgimento di delicate operazioni finanziarie, esponendo i dati sensibili dei cittadini alla mercé dei presenti. Confidando nella sollecita riapertura dell’ufficio di Zollino, risulta inderogabile la necessità di adottare di provvedimenti tempestivi quali:

1. Il potenziamento immediato del personale amministrativo e degli sportelli operativi presso la sede di Sternatia o altre sedi;

2. L’estensione dell’orario di apertura dell’ufficio anche alla fascia pomeridiana.

3. In subordine, l’attivazione straordinaria di un presidio mobile polifunzionale nel territorio di Zollino durante i giorni di picco mensile per la gestione dei servizi finanziari e di pagamento.

“Riteniamo indispensabile che Poste Italiane garantisca la continuità e la dignità dei servizi nei piccoli Comuni, in piena coerenza con gli obiettivi programmatici dichiarati a livello nazionale, come il Progetto Polis”, dichiara il Sindaco di Zollino. “La tutela dei diritti costituzionali dei nostri cittadini all’accesso ai servizi essenziali non può essere subordinata a logiche di contrazione logistica. Confidiamo in un pronto riscontro da parte dell’azienda e nell’autorevole mediazione della Prefettura di Lecce, restando pronti a promuovere un tavolo di concertazione istituzionale per risolvere definitivamente la problematica”.