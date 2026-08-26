A Borgagne una giornata dedicata alla donazione del sangue: sabato 29 agosto l’autoemoteca in piazza Sant’Antonio

In occasione della tradizionale Festa di Sant’Antonio, sabato 29 agosto Borgagne si prepara ad accogliere un’importante iniziativa di solidarietà. A partire dalle ore 8.30, in piazza Sant’Antonio, sarà infatti possibile donare il sangue grazie alla presenza di un’autoemoteca, messa a disposizione per la raccolta organizzata da AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue ODV. A bordo l’equipe medica del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.

Un appuntamento che unisce la festa della comunità a un gesto concreto di altruismo e responsabilità. Donare il sangue significa contribuire a salvare vite, offrendo un aiuto indispensabile a chi affronta un intervento chirurgico, un’emergenza, una malattia o necessita di trasfusioni e terapie salvavita.

Per questo, anche un semplice gesto può fare la differenza e trasformarsi in un aiuto prezioso per l’intera comunità. La donazione rappresenta un atto volontario, gratuito e responsabile, capace di creare una vera rete di solidarietà tra le persone.

Chi desidera partecipare all’iniziativa può prenotare la propria donazione tramite WhatsApp, SMS oppure telefonando ai seguenti numeri:

371 174 2796 – 320 235 0836 – 328 616 2139 – 342 802 5106

L’invito è rivolto a tutti coloro che, nel rispetto dei requisiti previsti per la donazione, vorranno dedicare una parte del proprio tempo a un gesto semplice ma di grande valore. Perché donare sangue significa esserci quando qualcuno ha bisogno di noi.