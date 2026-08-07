“Chiari di Luna”, domenica 9 agosto di scena a Maglie, nell’atrio del Liceo Capece, “Fedra”: sul palco Elisabetta Pozzi

MAGLIE (Lecce) – Nuovo appuntamento nell’atrio del Liceo Capece di Maglie (in piazza Aldo Moro) per “Chiari di Luna”, rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano giunta alla sua ventiduesima edizione: di scena, domenica 9 agosto alle 21.15, “Fedra”, diretto da Francesco Biagetti, che vede protagonista Elisabetta Pozzi, fuoriclasse assoluta della scena italiana attiva da molti anni nel campo degli archetipi della tragedia greca e delle diverse riscritture dei grandi miti classici nel corso dei secoli.

E stavolta tocca a Fedra, l’infelice moglie di Teseo innamorata del figliastro Ippolito, portata in scena nella versione scritta da Ghiannis Ritsos: un testo di abbacinante poesia e bellezza, antico e moderno al tempo stesso, come lo sono tutti i veri grandi capolavori. Immerso in una quotidianità dai tratti contemporanei, il racconto si dispiega in un tempo sospeso e dilatato, in cui riverberano occulti e oscuri echi della natura e dell’inconscio, in continua oscillazione tra l’altezza della parola mitica e l’incomunicabilità tutta terrestre e concreta di un amore impossibile, che si consuma dentro una infinita solitudine. Ma Fedra diventa anche, nelle parole di Ritsos, una straordinaria metafora dell’amore travagliato del poeta per la sua patria, del muro di incomunicabilità tra lo scrittore e la sua terra, oppressa all’epoca della scrittura del testo dal regime dei colonnelli.

“Chiari di Luna” prosegue il 13 e 14 agosto con Massimo Giordano in “Il viaggio a Napoli”, il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura, patrocinio tra gli altri di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture.

Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie