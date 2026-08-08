La Leo Constructions SSD sospende le attività agonistiche e di allenamento su strada

La Leo Constructions SSD ringrazia tutto il settore giovanile per i risultati conseguiti nel panorama provinciale, regionale, nazionale ed europeo Fci e Fitri e comunica che a partire dal 5 agosto e fino al 21 agosto 2026, tutte le attività di allenamento e gare relative al settore giovanile (categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi) sono ufficialmente sospese per la consueta pausa estiva. Tale decisione è assunta insieme ai soci ed allo staff tecnico non solo in ottica di programmazione stagionale, ma soprattutto per garantire la sicurezza dei nostri atleti, che rappresentano per noi il valore più grande. Inoltre alla luce del notevole incremento del traffico stradale nel territorio salentino durante il periodo estivo, dovuto all’intensificarsi dei flussi turistici, si ritiene opportuno non autorizzare alcuna attività su strada nel suddetto periodo.

I rischi connessi alla circolazione veicolare sono infatti notevolmente accresciuti, e riteniamo doveroso, in via prudenziale, tutelare l’incolumità dei nostri giovani tesserati. Saranno consentite solo le attività off road (mtb / ciclocross), nuoto, corsa. Invitiamo famiglie e atleti al rispetto di questa disposizione, che nasce da un profondo senso di responsabilità e attenzione verso la salute e la sicurezza dei nostri ragazzi. La ripresa delle attività sarà comunicata con apposito avviso, con l’augurio che la pausa estiva possa rappresentare un momento di rigenerazione e serenità per tutti.