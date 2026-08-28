Ferita dall’elica di una barca durante la vacanza in Grecia, ferita gravemente una 30enne salentina

CORFÙ/ MINERVINO (Lecce) – Paura nelle acque greche per una 30enne di Minervino di Lecce, rimasta gravemente ferita dall’elica di un’imbarcazione durante una vacanza. La giovane è stata trasportata d’urgenza al General Hospital di Corfù, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico nel tentativo di salvare la gamba.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, a poca distanza da Othonoi. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era in acqua con alcuni amici dopo aver utilizzato dei gonfiabili e stava rientrando a bordo. Nel tentativo di risalire dalla scaletta, sarebbe stata colpita dall’elica mentre l’imbarcazione era ancora in movimento.

La dinamica è al vaglio della Guardia costiera ellenica. Tra le ipotesi c’è anche quella che chi era al timone non si sia accorto della presenza della 30enne in acqua.

L’allarme è scattato immediatamente. La giovane è stata portata nel porticciolo dell’isola, dove ha ricevuto le prime cure, quindi trasferita in gravi condizioni a Corfù. L’intervento chirurgico è stato eseguito d’urgenza per cercare di salvare l’arto, gravemente lesionato. Le sue condizioni restano monitorate.