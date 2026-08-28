Lecce, avviate azioni legali per la vicenda Banda-Al-Swehly

LECCE – Il Lecce passa alle vie legali per tutelare i propri diritti e interessi nella vicenda che coinvolge Lameck Banda e l’Al-Swehly Sports Club. Il club giallorosso ha comunicato di aver affidato ai propri legali una serie di iniziative giudiziarie e arbitrali.

Il primo fronte è quello aperto davanti al competente Tribunale FIFA. Il Lecce ha avviato un procedimento nei confronti sia di Banda sia dell’Al-Swehly Sports Club con l’obiettivo di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del recesso unilaterale dal contratto posto in essere dal calciatore, che secondo la società salentina sarebbe avvenuto in assenza di giusta causa.

Il club ha inoltre chiesto di accertare la responsabilità dell’Al-Swehly Sports Club, ritenendo che la società abbia indotto il calciatore a interrompere il rapporto contrattuale. L’U.S. Lecce punta quindi a ottenere la condanna di entrambe le controparti al risarcimento di tutti i danni subiti e di quelli eventualmente futuri. Nell’ambito dello stesso procedimento, la società ha richiesto anche l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai regolamenti FIFA.

Un secondo capitolo riguarda l’utilizzo delle immagini di Banda. L’U.S. Lecce ha infatti segnalato ai soggetti competenti quello che ritiene un indebito utilizzo, da parte dell’Al-Swehly Sports Club, di immagini del calciatore durante azioni di gioco riferibili alla scorsa stagione sportiva.

Le immagini sarebbero state utilizzate in un video pubblicato dalla società sui propri canali social il 21 agosto 2026, senza che il club salentino avesse concesso i relativi diritti.

Infine, il Lecce ha avviato un procedimento anche davanti al Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo Collettivo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Serie A e Associazione Italiana Calciatori.

L’obiettivo è ottenere l’accertamento dell’eventuale inadempimento di Banda rispetto agli obblighi contrattuali. Il procedimento potrebbe comportare, secondo quanto comunicato dal club, la possibilità di interrompere il pagamento degli stipendi a partire dal 1° luglio 2026, oltre all’applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari di natura economica previste dall’accordo collettivo.

La vicenda si sviluppa dunque su più fronti, tra Tribunale FIFA, segnalazioni relative ai diritti sulle immagini e arbitrato in ambito sportivo, con l’U.S. Lecce che ha deciso di affidare alle sedi competenti la tutela delle proprie ragioni.