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Lunedì 31 agosto AI4Nature: a Lecce l’intelligenza artificiale incontra la tutela della biodiversità nel programma di AVSS 2026

Lunedì 31 agosto al Convitto Palmieri, nell'ambito della ventiduesima edizione di Advanced Visual and Signal-Based Systems, quindici ricerche internazionali, tre interventi su invito e un panel di esperti per trasformare immagini e dati ambientali in strumenti concreti di protezione del pianeta

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