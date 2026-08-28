Rogo nella notte, due auto colpite dal fuoco: distrutta la Clio della moglie del sindaco

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SAN DONATO (Lecce) – È stata una notte di paura a Galugnano, dove un incendio è divampato nel cuore del paese, in piazza Umberto I, coinvolgendo due auto parcheggiate. Tra le vetture distrutte dalle fiamme c’era anche la Renault Clio della moglie del sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco.

Il rogo è scoppiato intorno alle 2.30, quando le fiamme hanno avvolto la vettura della donna, una 49enne del posto impiegata in una cooperativa, per poi interessare anche una Toyota Yaris intestata a un operatore sanitario di 39 anni, parcheggiata a poca distanza.

L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in piazza Umberto I per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’intervento ha evitato che il rogo potesse propagarsi ad altri veicoli o alle abitazioni circostanti.

Il calore sprigionato dalle fiamme ha comunque provocato danni al prospetto di una casa situata nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio.

Restano da chiarire le cause del rogo. Al momento non vengono escluse ipotesi. Le indagini sono in corso.