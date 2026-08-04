Rifiuti e decoro urbano, scattano i controlli serrati. Il Sindaco: “Tolleranza zero contro gli incivili, difendiamo Gallipoli”

GALLIPOLI (Lecce) – L’Amministrazione Comunale di Gallipoli annuncia, a partire da domani, l’avvio immediato di una capillare e strutturata azione di controllo sul territorio, finalizzata a verificare il rigoroso rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani. L’operazione mira a contrastare fermamente i fenomeni di abbandono illecito e l’errata differenziazione dei materiali. I controlli saranno stringenti e riguarderanno, senza alcuna distinzione o eccezione, tutte le utenze del territorio: dai nuclei familiari residenti (utenze domestiche) alle attività commerciali, artigianali, ricettive e balneari (utenze non domestiche). Chiunque violerà le disposizioni vigenti sarà punito con le relative sanzioni pecuniarie previste dai regolamenti comunali e dalle normative ambientali.

Di seguito la dichiarazione integrale del Sindaco di Gallipoli: «Mantenere la nostra città pulita, accogliente e ordinata non è un’opzione, ma un dovere collettivo inderogabile a cui nessuno può sottrarsi. L’Amministrazione applicherà pertanto la linea della tolleranza zero. Non siamo più disposti ad accettare che la superficialità e l’inciviltà di una minoranza vadano a deturpare il decoro della nostra città, danneggiando l’immagine pubblica e l’attrattività di una perla marina stimata e amata a livello internazionale. Questo giro di vite non è un atto punitivo fine a se stesso, ma una doverosa misura di giustizia e di rispetto verso la stragrande maggioranza dei cittadini e degli operatori economici che differenzia correttamente, osservando gli orari e collaborando quotidianamente per il bene comune. Il senso civico non deve essere inteso solo come un principio morale astratto, poiché possiede risvolti pratici concreti che incidono direttamente sulla qualità della vita e, non ultimo, sui fini economici e di tassazione.Una gestione efficiente, virtuosa e corretta della raccolta differenziata abbatte drasticamente i costi di smaltimento in discarica che il Comune è costretto a sostenere. Questo risparmio si traduce, nel tempo, in un beneficio economico collettivo che permette una progressiva riduzione delle tariffe della tassazione sui rifiuti (TARI). Al contrario, ogni singolo atto di inciviltà, ogni sacchetto abbandonato o non differenziato, gonfia i costi di gestione e di bonifica, gravando ingiustamente sulle tasche di tutti i contribuenti onesti. I controlli, coordinati e sistematici, saranno estesi a tutte le utenze del territorio comunale, sia del centro urbano che delle periferie e delle zone costiere. Esigo che il messaggio arrivi chiaro e forte a ognuno: chi sbaglia e non rispetta Gallipoli danneggia l’intera comunità, e da oggi ne pagherà direttamente le conseguenze».