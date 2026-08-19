Fabrizio Moro in concerto venerdì 21 agosto in via XXV Luglio a Nardò

NARDO‘ (Lecce) – Fabrizio Moro in concerto venerdì 21 agosto in via XXV Luglio per quella che sarà la notte più lunga e più bella dell’estate neretina della musica. In scaletta per questa tappa del tour Non ho paura di niente 2026 non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il percorso artistico del cantautore romano e i brani che sono contenuti nell’ultimo album Non ho paura di niente. Si tratta del suo decimo album in studio, prodotto da Katoo, con canzoni che si caratterizzano per testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva. L’autore di pezzi indimenticabili come Pensa, Portami via o Non mi avete fatto niente sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Fabrizio Moro, classe 1975, oltre ai dieci album in studio, ha all’attivo tre EP, un album live e tre raccolte. Ha partecipato due volte nella categoria Giovani al Festival di Sanremo (2000 e 2007), vincendo con Pensa nel 2007. È tornato in gara al Festival da big per ben cinque volte (2008, 2010, 2017, 2018 e 2022), vincendo nel 2018 insieme a Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, brano con cui il duo ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona classificandosi al quinto posto. In occasione della serata del Festival dedicata ai duetti è stato ospite di Fausto Leali (2009), Ultimo (2019), Il Tre (2024) ed Eddie Brock (2026). Ha scritto canzoni per molti artisti, tra cui Noemi, Emma e Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu. Come regista, nel 2021 ha diretto, insieme ad Alessio De Leonardis, il videoclip di Sogni di rock’n’roll con la partecipazione di Luciano Ligabue, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2022 ha esordito alla regia cinematografica con il film Ghiaccio sempre insieme ad Alessio De Leonardis, con il quale ha diretto anche il suo secondo film Martedì e Venerdì, uscito nelle sale cinematografiche a febbraio 2024. Lo scorso aprile ha festeggiato i 25 anni di carriera in due eventi speciali a Roma e Milano.

Appuntamento, dunque, venerdì 21 agosto in via XXV Luglio alle ore 22. Ingresso libero.

CONCERTO DI FABRIZIO MORO, COME CAMBIA LA VIABILITÀ CITTADINA

Divieti in arrivo anche per superalcolici e bevande in vetro e lattina

In occasione del concerto di Fabrizio Moro, in programma venerdì 21 agosto in via XXV Luglio a partire dalle ore 22, ci saranno alcune importanti modifiche alla viabilità cittadina. L’ordinanza n. 512 del 18 agosto stabilisce infatti il divieto di circolazione e di sosta (con rimozione coatta) dei veicoli a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 20 agosto, e sino alle ore 14 di sabato 22 agosto su via XXV Luglio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via 2 Giugno sino all’intersezione con piazza Diaz. Tutti i veicoli provenienti da via Galatone/via XXV Luglio dovranno svoltare quindi su via P. Caputo, verso la direzione di marcia desiderata seguendo il percorso alternativo dalla stessa rotatoria di strada Galatone/ via P. Caputo; i veicoli provenienti da via 2 Giugno, giunti all’intersezione con via XXV Luglio, sono obbligati a proseguire dritti o a destra; i veicoli provenienti da via A. Siciliano, giunti all’intersezione con via XXV Luglio, sono obbligati a proseguire dritti o a sinistra. Il divieto di circolazione e di sosta è stato fissato anche su via Bonfante (nel tratto compreso tra via Ruffini e via XXV Luglio), su corso Galliano (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cavour e piazza Diaz), su piazza Diaz, su via Genova (nel tratto compreso tra via Venezia e via Firenze), su via Palermo, via Venezia e via Firenze (nel tratto compreso tra via XXV Luglio e via Tasso), su via Fiume (nel tratto compresa tra via XXV Luglio e via Tasso), su via D. Alighieri, via Verdi e via Bellini (per tutte nel tratto compresa tra via XXV Luglio e via B. Vetere), infine su piazza Battisti.

Sono state istituite aree di sosta riservata per i veicoli a servizio delle persone con disabilità su via Fiume (con accesso riservato dal varco di via XXV Luglio intersezione con via Kennedy), piazzetta antistante ex “Inam” di via Bonfante (accesso riservato dal varco di via Bonfante intersezione con via Ruffini) e via Volta (area antistante la banca BCC di Leverano e Ottica Zacà con accesso riservato da via Roma).

L’ordinanza n. 513, invece, prevede alcuni divieti e prescrizioni in materia di sicurezza urbana. In particolare, dalle ore 12 di venerdì 21 agosto e sino alle ore 2 di sabato 22 agosto è vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina. È vietato detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina. Il divieto si applica in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all’interno del centro urbano (sono escluse le marine). Qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura. Inoltre, è vietato, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all’interno del centro urbano (sono escluse le marine) e nella stessa area è vietata la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero le cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro. I divieti fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21.

Dalle ore 15 di venerdì 21 agosto e sino alle ore 2 di sabato 22 agosto è disposta la sospensione temporanea delle occupazioni di suolo presenti nell’area interessata dall’evento, con l’obbligo di rimuovere tavolini, sedie, ombrelloni fioriere e simili. I titolari delle autorizzazioni interessate dovranno sgomberare le aree occupate entro l’orario indicato, lasciandole completamente libere da strutture, arredi o mezzi.

Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro.