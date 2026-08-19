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Per la prima volta il Concertone La Notte della Taranta in Eurovisione

Per la prima volta il Concertone entra nel circuito europeo dell'Eurovisione. Il 22 agosto da Melpignano la ventinovesima edizione con Ermal Meta Maestro concertatore, in diretta dalle 21.20 su Rai3, RaiPlay, Rai Radio2 e San Marino RTV. Conducono Ema Stokholma e Aurora Leone, su Rai Radio2 Martina Martorano

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