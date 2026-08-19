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AttualitàLo spazio dei suoniSpettacoli

L’ultima grande notte del JeansMusic Festival: Lecce rende omaggio a Tito Schipa, la voce che conquistò il mondo

Sul palco l'Orchestra Filarmonica di Lecce diretta da Roberto Gianola con i solisti Hiroko Morita e Vitaliy Kovalchuk

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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