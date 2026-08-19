L’ultima grande notte del JeansMusic Festival: Lecce rende omaggio a Tito Schipa, la voce che conquistò il mondo

LECCE – Ci sono artisti che appartengono al loro tempo e altri che riescono a superarlo, diventando patrimonio collettivo. È il caso di Tito Schipa, tenore leccese che con la sua voce inconfondibile ha scritto una delle pagine più luminose della storia del canto italiano, conquistando i più importanti teatri del mondo senza mai recidere il legame con la sua terra d’origine.

Sarà proprio alla sua figura che il JeansMusic Festival affiderà il momento più emozionante e simbolico della sua sesta edizione. Domenica 23 agosto, alle ore 21, Piazza Sant’Oronzo a Lecce diventerà il palcoscenico di “Omaggio a Tito Schipa”, il grande concerto lirico-sinfonico che chiuderà oltre un mese di spettacoli, incontri e musica diffusi.

Quello che andrà in scena sarà un viaggio nella memoria musicale italiana, un racconto costruito attraverso un repertorio che ha attraversato generazioni parlando al cuore del pubblico. Un programma pensato per coinvolgere tanto gli appassionati della lirica quanto chi si avvicina per la prima volta a questo universo, grazie alla forza universale delle grandi melodie e alla capacità della musica di raccontare emozioni senza bisogno di parole.

A guidare la serata sarà il maestro Roberto Gianola, direttore d’orchestra apprezzato a livello internazionale, sul podio dell’Orchestra Filarmonica di Lecce, realtà che negli ultimi anni si è affermata come una delle più dinamiche espressioni musicali del territorio. Al loro fianco il soprano Hiroko Morita e il tenore Vitaliy Kovalchuk, interpreti di grande sensibilità e presenza scenica, chiamati a restituire tutta la ricchezza espressiva di un repertorio che spazia dal melodramma alle canzoni della tradizione popolare. L’ingresso è libero. Un invito aperto a cittadini, visitatori e turisti a lasciarsi accompagnare, per un’ultima sera, dalla forza di una voce che da Lecce è partita per conquistare il mondo e che a Lecce continua a tornare, custodita nella memoria e nelle emozioni di chi ascolta.

“La scelta di concludere il Festival con un tributo a Tito Schipa assume un significato che va oltre l’aspetto artistico. Significa celebrare una figura che continua a rappresentare l’identità culturale di Lecce e del Salento, ricordando come la musica possa diventare strumento di memoria, appartenenza e dialogo tra generazioni – commenta Antonio Bene, presidente Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce -. In una delle piazze più iconiche della Puglia, la grande tradizione lirica tornerà così a incontrare il pubblico in una dimensione aperta e condivisa, sotto il cielo d’estate e nel cuore della città”.

Con questo appuntamento si chiuderà una delle edizioni più significative del JeansMusic Festival, che continua a crescere e ad affermarsi nel panorama culturale nazionale, confermata anche per il triennio 2025-2027 tra i progetti sostenuti dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. Un obiettivo reso possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Lecce, Nardò, Otranto e Corigliano d’Otranto e al sostegno di CAROLI Hotels, main sponsor della manifestazione e partner delle date di Santa Maria di Leuca.