Lecce, svaligiata la villa di un imprenditore: ladri in fuga con ori e diamanti, bottino da 35mila euro

LECCE – Ancora una razzìa in appartamento. Stavolta nel mirino dei ladri è finito un imprenditore 40enne della ristorazione e la sua famiglia, che al rientro a casa, intorno alle 2 di martedì 18 agosto, hanno trovato l’abitazione svaligiata e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Il furto sarebbe stato messo a segno tra le 21 e le 21.30 di lunedì 17 agosto, approfittando dell’assenza dei proprietari. Almeno due persone, immortalate dalle telecamere esterne, avrebbero raggiunto la villa dal retro, passando dai terreni confinanti. Dopo aver scavalcato il muro di cinta, avrebbero forzato una finestra e si sarebbero introdotte nell’abitazione, dirigendosi subito verso la camera da letto.

Il bottino comprende diamanti, oro e altre pietre preziose per un valore stimato di circa 30mila euro, oltre a 5mila euro in contanti.

I ladri avrebbero agito con il volto coperto, indossando tute, guanti e cappelli, nel tentativo di evitare di lasciare tracce. Le immagini della videosorveglianza hanno ripreso almeno due persone mentre entravano nella proprietà, ma è probabile che fossero supportate da un “palo” all’esterno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione radiomobile di Lecce, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del colpo.