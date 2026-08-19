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Cultura

Dal 20 al 28 agosto quattro nuovi appuntamenti tra libri e teatro nell’Agorà della Libreria Idrus

Dal 20 al 28 agosto l'Agorà della Libreria Idrusa accoglierà incontri con Paolo Miggiano, Anna Maria Travagliati e Raffaella Arpiani. Giovedì 27 torna anche la rassegna "Le pagine del teatro" con "La giornata di un uomo senza volto" della Compagnia Diaghilev

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