Scontro tra auto e scooterone a Porto Cesareo: 70enne al “Fazzi” in codice rosso

PORTO CESAREO (Lecce) – Grave impatto della strada nelle prime ore del pomeriggio nel centro abitato di Porto Cesareo, lungo via John Fitzgerald Kennedy, dove per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e uno scooterone condotto da un settantenne del posto sono entrati in collisione.

A seguito del violento contatto con il veicolo, l’uomo è stato sbalzato dalla sella rovinando pesantemente sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei presenti.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto prima di disporre il trasporto d’urgenza in codice rosso presso il Trauma Center del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Nel quadro clinico riscontrato dai medici figurano un trauma cranico commotivo, un trauma toracico e diverse fratture agli arti superiori.

L’area della collisione è stata raggiunta dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri, che hanno avviato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire le relative responsabilità.