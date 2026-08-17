Ferragosto, raffica di controlli della Guardia Costiera: scattano 31 multe per quasi 16mila euro

SALENTO- Trentuno sanzioni amministrative, per un totale di 15.995 euro. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia Costiera durante il Ferragosto lungo il litorale del Compartimento Marittimo di Otranto, nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

L’attività ha riguardato la sicurezza della navigazione e della balneazione, la nautica da diporto, la pesca e la tutela del mare. A Trepuzzi e Casalabate sono state contestate due violazioni per la mancata etichettatura e tracciabilità di oltre 26 chili di prodotto ittico, con multe da 2mila euro ciascuna.

Numerosi anche i controlli in mare. A Otranto sono state elevate sanzioni per l’utilizzo irregolare di un’unità da diporto, per ancoraggi sottocosta in zone a rischio crollo delle falesie e per accessi non autorizzati alle grotte. Altre multe hanno riguardato imprese di noleggio e locazione di imbarcazioni. Ai Laghi Alimini, invece, tre sanzioni sono state elevate nell’ambito dei controlli contro il commercio ambulante abusivo.

A Castro è stata sanzionata una società di noleggio, mentre nella zona di San Foca diverse contestazioni hanno riguardato assicurazioni, documenti di bordo, sicurezza portuale e nautica da diporto. In un caso è stato anche sequestrato un motore ausiliario privo della prevista copertura assicurativa.

I controlli sono proseguiti anche il 16 agosto, con ulteriori sanzioni nell’area di San Foca, mentre il battello G.C. B195 ha contestato una violazione a carico del locatario di un’imbarcazione.

Un’attività capillare che ha visto la Guardia Costiera impegnata a terra e in mare per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti e il rispetto delle regole lungo la costa salentina nel periodo di maggiore affluenza.