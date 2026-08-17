Francesca Romana Perrotta in concerto a Cavallino con lo spettacolo “Amore/Non Amore”

CAVALLINO (Lecce) – Nuovo appuntamento con la musica d’autore nell’ambito dell’Estate Cavallinese promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni. Mercoledì 21 agosto, alle ore 21:00, la cornice di Casina Vernazza a Cavallino ospiterà la cantautrice e compositrice Francesca Romana Perrotta nello spettacolo musicale “Amore/Non Amore”.
La cantautrice si esibirà alla chitarra acustica affiancata dai chitarristi Marco Ancona e Nick Gambino, proponendo un percorso musicale incentrato sul tema dell’amore, esplorato nelle sue declinazioni di presenza e assenza. La scaletta raccoglierà brani tratti dai suoi quattro album distribuiti su scala nazionale.
Nota al pubblico dal 2005 grazie al singolo d’esordio “In genere sogno” — lanciato da Fiorello su Radio Rai 2 — l’artista vanta collaborazioni in tour con nomi del calibro di Cristiano De André e Teresa De Sio. Prima donna a conquistare il Premio De André, l’autrice salentina (e romagnola d’adozione) ha ottenuto nel tempo storici riconoscimenti, tra cui tre vittorie al Festival Musicultura, il Premio Battisti, il Premio Lauzi e il Premio Civilia.
Da sempre attiva sul fronte dei diritti delle donne e del sociale — impegno sintetizzato dal giudizio del regista Pupi Avati, che ne ha lodato la libertà da stereotipi e la forte dignità espressiva —, l’artista riserva da sempre nei suoi dal vivo un’attenzione centrale alla figura femminile, filo conduttore della sua intera produzione discografica.
- AttualitàMartedì 18 agosto Salento Book Festival a Muro Leccese
- AttualitàLe marce sinfoniche pugliesi sfilano in città. Martedì 18 agosto secondo appuntamento per "Lecce – Nel cuore della tradizione"
- SpettacoliFrancesco De Siena e la Piazza Grande Band, la musica dei grandi cantautori a Gallipoli
- AttualitàA Lecce quattro laboratori esperienziali gratuiti e uno spazio coworking per ragazze e ragazzi under 20
- AttualitàMartedì 18 e giovedì 20 agosto Pallida Cavtat e Taràn Taràn Tarantella per concludere il Sei Festival di CoolClub
- AttualitàA Secli torna la Sagra della Carne di Cavallo