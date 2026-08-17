Doppio colpo in casa Lecce: in dirittura d’arrivo il centrocampista e il vice Danilo Veiga

Il vice Danilo Veiga e il nuovo centrocampista: Dembélé e Dalla Vecchia in dirittura d’arrivo. Il Lecce accelera sul mercato e si avvicina alla chiusura di due operazioni. Da una parte Ali Dembélé, individuato come vice Danilo Veiga sulla fascia destra; dall’altra il centrocampista Dalla Vecchia, anche lui ormai in dirittura d’arrivo in giallorosso. Per quanto riguarda Dembélé, il classe 2004 di proprietà del Torino è al centro di una trattativa avanzata tra i due club.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lecce e Torino sarebbero ormai vicinissime a raggiungere un’intesa definitiva per il trasferimento del francomaliano, che andrebbe a completare il reparto difensivo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Terzino destro di ruolo, Dembélé può essere impiegato anche come difensore centrale, grazie a una struttura fisica importante, con un’altezza vicina ai 190 centimetri. Una duttilità che rappresenta uno dei principali motivi per cui il Lecce ha deciso di puntare su di lui. Negli ultimi due anni ha collezionato 17 presenze in Serie A con la maglia del Torino, mentre a gennaio è passato in prestito al Mantova, in Serie B, trovando maggiore continuità e contribuendo alla salvezza della formazione virgiliana. Il suo arrivo permetterebbe al Lecce di avere una vera alternativa a Veiga sulla corsia destra, aumentando le possibilità di rotazione nel corso della stagione. Dembélé è inoltre un giocatore che può accompagnare l’azione offensiva e rendersi utile con cross e assist, mantenendo al tempo stesso la possibilità di essere utilizzato anche al centro della difesa.

Parallelamente, il Lecce è in dirittura d’arrivo anche per Dalla Vecchia. Il centrocampista è ormai vicino a vestire la maglia giallorossa e rappresenta un altro tassello per completare la rosa a disposizione di Di Francesco. L’operazione, così come quella relativa a Dembélé, è in fase avanzata e potrebbe essere definita a breve.

Il Lecce si prepara dunque a piazzare due colpi importanti per la costruzione della squadra: Dembélé per garantire profondità sulla fascia destra alle spalle di Veiga e Dalla Vecchia per rinforzare il centrocampo. Restano da definire gli ultimi dettagli delle operazioni, ma entrambi i giocatori sono ormai in dirittura d’arrivo.