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Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, a Cursi il debutto di Nöise, il nuovo progetto di Ninfa Giannuzzi

Lunedì 3 agosto in Piazza Pio XII la prima assoluta dello spettacolo ideato per il Festival Itinerante. Chiudono la serata gli Alla Bua

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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