Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, a Cursi il debutto di Nöise, il nuovo progetto di Ninfa Giannuzzi

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CURSI (Lecce) – La polivocalità e il griko, due degli elementi più rappresentativi del patrimonio musicale del Salento, si incontrano in Nòise, il nuovo progetto di Ninfa Giannuzzi che debutta lunedì 3 agosto a Cursi per il Festival Itinerante 2026 Le vie del Mediterraneo, in Piazza Pio XII. Conclude la serata il concerto degli Alla Bua.

Ideato appositamente per il Festival Itinerante de La Notte della Taranta, Nòise, che in griko significa “ho capito”, dà il titolo al progetto di Ninfa Giannuzzi con Emanuele Licci, Giuseppe Spedicato e Federico Laganà: un intreccio tra il patrimonio musicale della Grecìa Salentina ed echi di altre culture sonore. Voci che placano, celebrano e pacificano si fondono alle armonie di Ainda Palma Marullo e Angela Bene, in un canto che il Mediterraneo comprende e riconosce come proprio.

Cantante, autrice e ricercatrice, Ninfa Giannuzzi da anni porta avanti un’intensa attività di studio e valorizzazione del canto tradizionale della Grecìa Salentina, collaborando con musicisti italiani e internazionali e partecipando a produzioni artistiche che mettono in relazione il patrimonio musicale del Salento con le culture del Mediterraneo.

Chiudono la serata gli Alla Bua, tra i gruppi che hanno maggiormente contribuito alla diffusione della musica popolare salentina; nati dall’esperienza delle ronde della storica Festa di San Rocco di Torrepaduli, nel corso degli anni hanno sviluppato un linguaggio musicale che mescola il repertorio tradizionale con influenze che spaziano dalla musica classica al jazz, dal rock alla world music, mantenendo sempre al centro l’energia e il coinvolgimento della pizzica.

L’apertura della serata, come in ogni appuntamento del Festival, è affidata a La scuola di danza della Fondazione La Notte della Taranta che, dalle 20.30, coinvolgerà il pubblico in un percorso partecipativo alla scoperta della pizzica pizzica attraverso il movimento, il dialogo tra i danzatori e la ronda, il cerchio collettivo in cui la danza diventa esperienza condivisa.

Le vie del Mediterraneo è il titolo e il filo conduttore del Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta. Sino al 19 agosto, il Festival Itinerante tocca venti Comuni del Salento con un programma artistico coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, costruito tra elettronica, polivocalità, nuove generazioni, voci storiche e artisti provenienti da diverse aree del Sud Italia e del Mediterraneo. Il percorso accompagna il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti.