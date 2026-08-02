Martedì 4 agosto Dario Jacque in concerto a Palazzo Risolo per SEI Festival

SPECCHIA (Lecce) – Dal 4 al 20 agosto il SEI Festival torna nel borgo di Specchia con quattro appuntamenti tra musica, sperimentazione, danza e nuove produzioni. Il programma, ospitato tra Palazzo Risolo e il Convento dei Francescani Neri, grazie al sostegno del Comune di Specchia, prenderà il via martedì 4 agosto con il concerto di Dario Jacque e proseguirà con il live all’alba di Ferragosto con Mille, l’esibizione dei Pallida Cavtat (18 agosto) e la restituzione del laboratorio “Taran Taranta Tarantella” di Tarantarte (20 agosto). “Venti a Sud Est” è il tema scelto per la ventesima edizione della manifestazione, ideata, prodotta e promossa da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC Puglia 2021-2027 – e di numerose realtà pubbliche e private.

Martedì 4 agosto alle 21:00 (ingresso libero), nell’atrio di Palazzo Risolo, si parte dunque con Dario Jacque, alias del bassista e producer pugliese Dario Giacovelli. Fondatore dei progetti Bravo Baboon, Saint Voyage e Hodo, il musicista è attivo tra jazz, soul ed elettronica. Nel corso degli anni ha collaborato con artiste e artisti come Serena Brancale, Whitemary, Alan Sorrenti e Carolina Bubbico, firmando inoltre colonne sonore e produzioni discografiche e affermandosi come una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana. A Specchia presenterà dal vivo “SANG”, il nuovo progetto discrografico distribuito da Artist First, un viaggio sonoro attraverso le atmosfere afose e magnetiche del Mediterraneo. Dai paesaggi marittimi delle coste italiane alle terre rosse del Nord Africa, il disco costruisce un immaginario pulp, psichedelico e sanguigno, raccontando le culture che si incontrano lungo queste rotte e le loro contaminazioni musicali. Melodie evocative dal gusto italiano si intrecciano a pulsazioni ritmiche e trame organiche radicate nel jazz, nel funk e nell’afrobeat, dando forma alla ricerca di un sound meridionale contemporaneo. Il concept album si ispira anche al “pensiero meridiano” di Franco Cassano e alla sua idea di un Sud capace di riconoscere e valorizzare le proprie specificità come forza culturale ed evolutiva. Il lato A guarda alla cultura afrobeat e ai temi melodici mediterranei, attraversando il Sud Italia, Napoli e il Nord Africa. Il lato B rende invece omaggio alla grande tradizione dei compositori italiani degli anni Settanta, da Piero Umiliani ad Amedeo Tommasi, amico e mentore con il quale Dario Giacovelli ha condiviso diversi anni di musica in trio.

Sabato 15 agosto alle 5:00, nel Convento dei Francescani Neri, il sole sorgerà con la voce di Mille, cantautrice e performer dalla scrittura personale e riconoscibile, che presenterà il suo ultimo album “Risorgimento”. Martedì 18 agosto alle 21:00, a Palazzo Risolo, grazie al sostegno di Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, spazio al live dei giovanissimi Pallida Cavtat, che proporranno in anteprima i brani del loro lavoro discografico d’esordio. Giovedì 20 agosto alle 20:00, sempre a Palazzo Risolo, chiusura con “Taran Taranta Tarantella”, restituzione del laboratorio di danza a cura di Tarantarte, dedicata alla forza rituale, corporea e comunitaria della tradizione coreutica salentina.

AL CASTELLO DI CORIGLIANO D’OTRANTO In contemporanea al concerto di Dario Jacque, martedì 4 agosto alle 21:00 al Castello di Corigliano d’Otranto in scena “Qualcosa di grande – La compilation dei Millennials”, produzione dell’Accademia Mediterranea dell’Attore ispirata all’avventura dei Lùnapop e a “…Squérez?”, l’album che ha segnato un’intera generazione. Diretto da Maria Cassi e Leonardo Brizzi, lo spettacolo intreccia teatro e musica dal vivo, linguaggio del musical e leggerezza della stand-up comedy. Lunedì 11 agosto, alle 21:00, il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospiterà “Divieto di protestare”, incontro dedicato al nuovo libro della giornalista Annalisa Camilli pubblicato da Einaudi, con musica a cura di JAMS. Un appuntamento che intreccia parole, attualità e canzoni per riflettere sul diritto al dissenso, sulle forme della partecipazione e sugli spazi della democrazia.

IN PIAZZA A MELPIGNANO

Il 7 e il 9 agosto, il Festival si sposterà nell’arena di Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano, in sinergia con il Comune di Melpignano, per due appuntamenti di punta della line up estiva (info e biglietti linktr.ee/SEIFestival_). Venerdì 7 agosto alle 21:00, in collaborazione con Bass Culture, la formazione originale dei Litfiba — Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo — celebrerà i quarant’anni di 17 Re, doppio album pubblicato nel 1986 e considerato uno dei lavori più influenti e visionari del rock italiano. Un ritorno atteso, che riporta sul palco il suono e l’immaginario di una band capace di segnare profondamente più generazioni. Domenica 9 agosto, sempre alle 21:00, dopo l’esibizione di Henna, cantautrice che unisce synth pop e scrittura d’autore, sarà invece la volta di Fulminacci, tra le voci più originali del nuovo cantautorato italiano. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Stupida sfortuna, il cantautore romano presenterà anche i brani di Calcinacci, nuovo album che intreccia ironia, malinconia, relazioni irrisolte e frammenti di vita quotidiana. Per le due serate sarà possibile raggiungere Melpignano anche grazie al servizio BusForRun.

IL FESTIVAL

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, il SEI Festival è organizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia (Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027), Puglia Culture, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Assomusica e Puglia Sounds, i comuni di Corigliano d’Otranto, Melpignano e Specchia, in collaborazione con Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Open Castle, Dams – Università del Salento, ITS Turismo Puglia, ESNS – Eurosonic Noorderslag Exchange, Distretto Produttivo Puglia Creativa, AssoMusica, Castello Volante, KeepOn, Accademia Mediterranea dell’Attore, Tarantarte e altri soggetti pubblici e privati e con il supporto di Garofano Vigneti e Cantine.