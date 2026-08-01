Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, Davide Ambrogio e Giancarlo Paglialunga protagonisti della tappa di Carpignano Salentino

CARPIGNANO SALENTINO (Lecce) – La ricerca musicale, il dialogo tra radici popolari e linguaggi contemporanei e la forza del patrimonio sonoro del Sud caratterizzano la tappa del Festival Itinerante Le vie del Mediterraneo, in programma domenica 2 agosto a Carpignano Salentino. In Piazza Duca d’Aosta saranno protagonisti Davide Ambrogio che presenta Mater Nullius e Giancarlo Paglialunga con Voci d’Arneo: interpreti di due percorsi artistici differenti ma accomunati da un profondo legame con la musica popolare.

L’apertura della serata, come in ogni appuntamento del Festival, è affidata a La scuola di danza della Fondazione La Notte della Taranta che, dalle 20.30, coinvolgerà il pubblico in un percorso partecipativo alla scoperta della pizzica pizzica attraverso il movimento, il dialogo tra i danzatori e la ronda, il cerchio collettivo in cui la danza diventa esperienza condivisa.

A seguire, sul palcoscenico salirà Davide Ambrogio con Mater Nullius, il secondo lavoro discografico pubblicato dall’etichetta francese ViaVox vincitore del Premio Loano 2026 come Miglior Album 2025 e del Premio Giovani dedicato agli artisti under 35. Mater Nullius, tradotto dal latino “Madre di nessuno”, è un’opera che esplora la disconnessione dell’uomo contemporaneo dalla natura e il bisogno di una rinascita spirituale. Attraverso una narrazione che fonde musica e ricerca, l’artista calabrese racconta in quattordici brani – scritti quasi tutti in dialetto – una storia di trasformazione interiore, simboleggiata da un dialogo tra la razionalità dell’uomo moderno e il suo lato inconscio, primitivo, archetipico e selvaggio.

Cantante, polistrumentista e ricercatore originario di Cataforìo, nel cuore dell’Aspromonte, Davide Ambrogio è tra le figure più della nuova scena musicale italiana. Con il suo album d’esordio Evocazioni e Invocazioni (2021), dedicato alle musiche rituali della Calabria, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, entrando nelle classifiche di Songlines e della World Music Chart Europe.

Chiude la serata Giancarlo Paglialunga con Voci d’Arneo, il progetto nato dalla sua lunga esperienza nella musica popolare salentina. Voce e tamburello tra i più riconoscibili interpreti di questo repertorio, Paglialunga guida un ensemble composto da alcuni dei più rappresentativi musicisti del territorio in uno spettacolo che restituisce tutta la forza espressiva della tradizione orale, arricchito dalla presenza dei danzatori Floriana Guida e Ciro “Zirretta” Galeone.

Le vie del Mediterraneo è il titolo e il filo conduttore del Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta. Sino al 19 agosto, il Festival Itinerante tocca venti Comuni del Salento con un programma artistico coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, costruito tra elettronica, polivocalità, nuove generazioni, voci storiche e artisti provenienti da diverse aree del Sud Italia e del Mediterraneo. Il percorso accompagna il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti. Il 23 agosto è in programma La Notte delle Ronde nel centro storico di Galatina.