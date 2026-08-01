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Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, Davide Ambrogio e Giancarlo Paglialunga protagonisti della tappa di Carpignano Salentino

Domenica 2 agosto in Piazza Duca d'Aosta Davide Ambrogio presenta Mater Nullius, seguito dal concerto di Giancarlo Paglialunga e Voci d'Arneo

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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