Festival Muse Salentine dal 3 all’8 agosto ad Alessano

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ALESSANO (Lecce) – Esiste un legame invisibileche unisce le armoniose bugnature a diamante di Palazzo Sangiovanni alle grandi sale da concerto di Londra e Amsterdam. Questo ponte ideale è ilFestival Muse Salentine, rassegna internazionale di musica classica ideata dal mecenate e discografico belga Charles Adriaenssen.La manifestazione, che si svolge ad Alessano ormai da 16 anni, ha saputo dar vita a un’oasi di bellezza pura, orgogliosamente distante dai ritmi frenetici del consumo musicale di massa.

Per l’edizione 2026, Muse Salentine conferma la sua vocazione d’eccellenza sdoppiandosi in due momenti: una prima sessione di cinque appuntamenti,il 3, 4, 5, 7 e8 agosto (alle ore 21) ed una seconda parte composta da altre cinque serate, dal7 all’11 settembre (alle ore 20, sempre a Palazzo Sangiovanni). Il programma promette un viaggio sonoro di rara suggestione.

Il sipario si alza il 3 agosto sotto l’egida dell’eccellenza internazionale, accogliendo il clavicembalista ucraino DmytroKokoshynskyy. Forte di una formazione d’élite tra Kyiv e la Schola CantorumBasiliensis, Kokoshynskyy ha saputo imporsi nei palcoscenici più competitivi, dai trionfi di Bruges a quelli di Lipsia. La sua cifra artistica si distingue per un’intensità riflessiva che trasforma lo strumento in un mezzo di indagine emotiva: il suo recente lavoro discografico, dedicato alla malinconia inglese, testimonia una rara capacità di far dialogare le radici del passato con le inquietudini del presente attraverso un virtuosismo colto e mai fine a se stesso.

Il 4 agosto la scena ospita la sorprendente maturità di Antonio Pavan, astro nascente del pianismo nato nel 2013. Nonostante la giovanissima età, Pavan è già un nome di riferimento nel panorama europeo ed oltreoceano, avendo saputo incantare giurie leggendarie, come quella presieduta da Martha Argerich a Lugano. Dalle storiche sale di Parigi ai palcoscenici della Florida, il suo talento si manifesta in una sensibilità interpretativa che abbraccia con naturalezza il Barocco e la musica contemporanea. Il giovane pianista — che affianca all’attività concertistica una brillante vena come compositore e scrittore — offre una lettura del repertorio carica di una profondità espressiva sorprendente, confermandosi un artista completo capace di toccare le corde più intime del pubblico.

L’appuntamento del 5 agosto vede protagonisti l’haute-contre e direttore d’orchestra Reinoud van Mechelen e la flautista Anna Besson.Van Mechelen, diplomato al Conservatorio Reale di Bruxelles e già PrixCaecilia come Giovane Musicista dell’Anno nel 2017, incarna l’eccellenza della scuola belga. La sua carriera, decollata sotto l’ala di William Christie e Paul Agnew ne Le Jardin desVoix, lo ha reso solista di riferimento per LesArtsFlorissants. Rinomato per le sue letture dell’Evangelista di Bach — lodate da direttori del calibro di Sir Simon Rattle — Van Mechelen incide oggi con il suo ensemble A NocteTemporis, portando il barocco nei massimi teatri europei.

La sua biografia si intreccia armoniosamente con quella di Anna Besson. Vincitrice del Premio Cziffra, la Besson ha forgiato il suo talento tra il Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi e l’HauteÉcole di Ginevra. La sua padronanza, che abbraccia sia il flauto moderno che quello antico, le permette di navigare dal tardo XVII° secolo alla musica di oggi con una naturalezza disarmante. Docente a Bruxelles ed Amsterdam, collabora regolarmente con ensemble d’élite come Le Concert Spirituel ed il Nevermindquartet, confermando la statura dei docenti-artisti scelti dal Festival.

Il 7 agosto segna il debutto salentino di JiaxinMin, pianista cinese il cui curriculum parla la lingua delle grandi istituzioni internazionali. Formatasi alla Juilliard School di New York con SergeiBabayan ed attualmente impegnata nel prestigioso Artist Diploma al Royal College of Music di Londra, la Min è stata la rivelazione dell’ultimo concorso Queen Elisabeth Piano Competition.Vincitrice del Prix Ravel di Fontainebleau e del Cooper Competition, JiaxinMin ha già calcato palchi mitici come la Shanghai Concert Hall e partecipato a festival d’oltreoceano quali la Kneisel Hall (nel Maine) e la Taos School of Music (in New Mexico).

La prima parte del festival si chiude l’8agosto con la pianista e clavicembalistaOlga Pashchenko, interprete tra le più versatili al mondo, capace di dominare con eguale maestria strumenti storici e moderni. La sua esecuzione, che spazia dal rigore di Bach alle sperimentazioni di Ligeti, chiude il percorso della rassegna unendo virtuosismo tecnico e indagine timbrica in un’esperienza d’ascolto sospesa tra storia e sensibilità contemporanea.

L’incontro con artisti di alto livello in un contesto così intimo definisce l’identità di Muse Salentine: un festival che sceglie di annullare la distanza tra palco e platea per favorire un legame umano ed artistico profondo. Questa dimensione trasforma Alessano in una residenza creativa per musicisti e pittori, confermando come la grande musica possa agire da motore per la crescita culturale e sociale del territorio.

Il prestigio internazionale della rassegna è garantito dal legame privilegiato con Outhere, casa discografica indipendente fondata da Adriaenssen. Attraverso etichette di culto come Alpha Classics, Ricercar o Arcana, Outhere definisce oggi gli standard della qualità sonora e della ricerca musicale nel mondo; il Festival ne rappresenta la naturale estensione concertistica, portando nel cuore del Salento interpreti capaci di svelare al pubblico nuovi stili ed opere di rara bellezza.