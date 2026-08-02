Accusa un malore e perde la vita: tragedia in spiaggia

SAN FOCA (Lecce) – Un tragico evento si è consumato nella mattinata di oggi sul litorale di San Foca, dove una donna di 76 anni, residente a Vernole, ha accusato un improvviso malessere mentre si trovava sull’arenile, a poca distanza dalla battigia.

Il fatto si è verificato attorno alle 11.00 nei pressi dello stabilimento balneare “Mora Mora Beach”, dove la 76enne si era recata per trascorrere la mattinata in compagnia dei propri familiari. Il malore si è rivelato purtroppo fatale.

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di soccorso, unitamente alle forze dell’ordine per i rilievi istituzionali e la gestione dell’area.