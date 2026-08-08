/a>

HomeAttualitàFestival Itinerante "Le vie del Mediterraneo", domenica 9 agosto a Sternatia Zinharua...
AttualitàLo spazio dei suoniPrima PaginaSpettacoli

Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, domenica 9 agosto a Sternatia Zinharua e l’Orchestra Da Vinci con il progetto vincitore del Bando Opera Prima

Domenica 9 agosto in piazza Umberto I il Festival Itinerante propone l’incontro tra elettronica, sonorità world e ritmi balcanici e un progetto under 35 che rilegge il tarantismo attraverso il corpo, la voce e l’esperienza femminile

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging