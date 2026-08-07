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Salice Salentino ricorda i suoi martiri di Marcinelle a 70 anni dalla tragedia

L'8 agosto una giornata dedicata alla memoria dei tre minatori salicesi morti nella miniera di Bois du Cazier. In programma la commemorazione al cimitero, la Santa Messa e lo spettacolo teatrale "VIA" di Fabrizio Saccomanno

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