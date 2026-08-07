Sabato 8 agosto Maledette. Le diverse dal XVII secolo ai giorni nostri per Armonia OFF e Una notte nel borgo

ALESSANO (Lecce) – La dodicesima edizione di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, dedicata al tema “Mentre tutto brucia”, prosegue con un nuovo appuntamento di Armonia OFF. Sabato 8 agosto alle 21:00 in piazza Don Tonino Bello ad Alessano, nell’ambito della manifestazione “Una notte nel borgo”, Maria Antonietta Epifani curatrice di Maledette. Le diverse dal XVII secolo ai giorni nostri, edito da Adda editore per la collana editoriale “Leggi La Puglia – Teca del Mediterraneo” del Consiglio Regionale della Puglia, presenterà la pubblicazione in conversazione con Vincenzo Santoro, autore del saggio Maledette per tarantismo. All’origine del libro c’è una serie di interrogativi ai quali gli autori e le autrici hanno cercato di dare una risposta, tenendo conto che le questioni poste non sono solo di ieri, ma investono la contemporaneità. Le protagoniste hanno pagato un prezzo molto alto per una colpa che non hanno commesso, se non quella di essere donne. Si è scelto di ridare la parola alle eroine invisibili, donne “contro”, nascoste tra le increspature della storia ufficiale se non cancellate completamente. Sentire le voci delle streghe e delle sante, delle tarantate e delle emarginate, delle vittime di mafia e della libertà, delle stuprate e delle condannate al silenzio, percepire il suono delle loro parole e l’affiorare dal silenzio dei loro corpi parlanti, ha generato riflessioni e approfondimenti. Ciò che è diverso e incompiuto, altro e insolito, originale ed esclusivo, pur considerando il suo potenziale trasformativo e rotto il cerchio della vergogna e del pudore, è stato sdoganato nella categoria della maledizione. Oltre all’introduzione e agli interventi della curatrice Maria Antonietta Epifani e al testo di Vincenzo Santoro, il volume accoglie anche gli scritti di Olga Sarcinella, Katiuscia di Rocco, Lucia Portolano, Donatella Nisi, Maria Antonietta Epifani e Graziano Gala.

Ideato e organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano, recentemente insignita del Premio Straordinaria promosso da Associazione Librai Italiani di Confcommercio, e dall’associazione NarrAzioni, in collaborazione con Mario Desiati, il festival è realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo e di BPER Banca e con il contributo dei comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Ugento e Specchia.

Sabato 5 settembre dalle 20:30 in piazza San Giovanni a Giuliano (frazione di Castrignano del Capo), prima Annibale Gagliani intervisterà Omar Di Monopoli sul suo romanzo Il santo degli assetati (NN editore) che racconta un Sud dove l’acqua diventa simbolo di ogni desiderio e ogni mancanza, e l’unica redenzione possibile è nella ricerca dell’amore, della bellezza, della verità. A seguire Concita De Gregorio, in dialogo con Elisabetta Liguori, e il suo La cura (Feltrinelli), un libro dedicato al valore della cura come pratica quotidiana e come gesto capace di ricostruire relazioni, attraversare il dolore e restituire senso all’esperienza umana.

La dodicesima edizione del festival Armonia si concluderà nel mese di ottobre con l’incontro organizzato in collaborazione con il Premio Strega 2026 nell’Agorà del Consiglio della Regione Puglia a Bari, dove è in programma anche la mostra dei Libri d’Artista a cura di Maddalena Castegnaro.

Come ogni anno, Armonia ribadisce la propria vocazione: la letteratura come spazio aperto di relazione, pensiero e comunità, mai come recinto.