Sabato 8 agosto a Porto Selvaggio Nauna Festival si chiude con il fascino de “Le mille e una notte” con Maria Grazia Mandruzzato e Vito De Lorenzi

NARDO‘ (Lecce) – Domani, sabato 8 agosto, con il fascino de “Le mille e una notte”, tra fiabe, leggende, canti e poesie della tradizione orale persiana, araba e indiana, si chiude la quinta edizione di Nauna Festival. Protagonisti dell’ultimo appuntamento saranno l’attrice Maria Grazia Mandruzzato e il musicista Vito De Lorenzi.

La rassegna di concerti acustici al tramonto, preceduti da incontri culturali itineranti nel cuore del Parco naturale regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, offre un’occasione per ritrovarsi all’aria aperta, nella pineta, tra i prati, le torri costiere e il mare di Nardò, nell’ora in cui il sole tramonta sul mare. Nauna Festival trasforma questo iconico luogo della Puglia in un palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza di ascolto immersiva che lo riconnette al paesaggio.

L’ultimo appuntamento della rassegna accompagnerà il pubblico in un viaggio tra Oriente e Mediterraneo, dove parola e musica si intrecciano nella grande tradizione narrativa de Le mille e una notte.

Prima del concerto, con ritrovo alle ore 17.00 a Masseria Torre Nova (https://maps.app.goo.gl/YA7sN7jDmpM16VaBA) e partenza alle ore 17.30, si terrà l’incontro culturale itinerante “Artificiale e naturale”, a cura della dott.ssa Filomena Ranaldo, del Museo della Preistoria di Nardò. Quando osserviamo un paesaggio siamo portati a distinguere ciò che definiamo naturale da ciò che consideriamo artificiale. Le rocce, il mare, gli alberi e gli animali sembrano appartenere al mondo della natura; i sentieri, i muri a secco, gli strumenti e gli edifici a quello costruito dall’uomo. Ma questa distinzione è davvero così netta? Nel Parco quasi nulla è completamente naturale e quasi nulla è completamente artificiale. Il percorso invita quindi a leggere il patrimonio come il risultato di un lungo processo di coevoluzione che, dal Paleolitico fino alle sfide contemporanee dell’intelligenza artificiale e della crisi ecologica, continua a ridefinire il rapporto tra uomo e natura.

L’itinerario si concluderà nel luogo del concerto, previsto alle ore 18.30 nei pressi della Masseria Torre Nova.

Le mille e una notte è una celebre raccolta di racconti popolari di origine persiana, araba e indiana, tramandati oralmente per molti secoli. La raccolta è frutto di una lunga tradizione narrativa e le sue storie hanno affascinato generazioni di lettori in tutto il mondo. La protagonista è Sharazad, la giovane donna che, raccontando ogni notte una nuova storia al sultano, riesce a rinviare il proprio destino. I racconti parlano di magia, avventure, amore, viaggi e misteri, creando un universo ricco di fantasia. Tra i personaggi più celebri ci sono Aladino, Alì Babà e Sinbad il marinaio, diventati simboli della narrativa orientale.

Interpreti dell’ultimo appuntamento saranno Maria Grazia Mandruzzato, attrice attiva tra teatro, cinema e produzioni internazionali, e Vito De Lorenzi, musicista specializzato nei tamburi a cornice, nelle percussioni mediorientali e indiane e nelle tradizioni musicali extraeuropee.

Partecipazione gratuita e senza prenotazione.

Si consigliano scarpe comode, una bottiglietta d’acqua, spray antizanzare e un cuscino o un asciugamano per sedersi.