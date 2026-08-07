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Caldo, siccità e caro gasolio mettono in ginocchio le campagne

Con il gasolio agricolo aumentato di 43 centesimi al litro rispetto al periodo precedente alla guerra, un'azienda che consuma 5.000 litri sostiene oltre 2.150 euro di costi aggiuntivi

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