Festival Organistico del Salento 2026: Christian Barthen inaugura la XII edizione nel Duomo di Lecce

Sarà il grande concertista tedesco Christian Barthen ad aprire, domenica 5 luglio alle ore 21, nel Duomo di Lecce, la XII edizione del Festival Organistico del Salento. Interprete di esperienza internazionale, di grande rigore stilistico e straordinario fraseggio, Barthen si esibirà sullo storico organo Fratelli Ruffatti del 1903. Il programma attraverserà tre secoli di letteratura organistica europea.

Il concerto si apre con l’Entrée Pontificale di Marco Enrico Bossi e la celebre Vocalise di Sergej Rachmaninov, per approdare alla monumentale Toccata, Adagio e Fuga BWV 564 di Johann Sebastian Bach, autentico vertice del repertorio organistico. La seconda parte guarda invece alla grande stagione tardoromantica con il brillante Rondò alla Campanella di Sigfrid Karg-Elert e si conclude con due movimenti della Sesta Sinfonia op. 59 di Louis Vierne, tra le pagine più rappresentative della scuola organistica francese.

Un concerto inaugurale di grande respiro, affidato a uno degli interpreti più autorevoli del panorama europeo, capace di valorizzare le straordinarie potenzialità sonore dell’organo della Cattedrale di Lecce.

Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.