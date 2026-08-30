La fauna del Salento: la donnola, il metabolismo in perenne crisi d’ansia

La donnola è il più piccolo carnivoro d’Europa, ma vive con i ritmi di chi ha bevuto troppi caffè espressi. I maschi sfiorano i 130 grammi, le femmine arrivano a stento a 80, ma il loro corpo affusolato nasconde un tasso metabolico così elevato da imporre la cattura quotidiana di una quantità di cibo pari a un terzo del loro peso corporeo.
Questo la costringe a cacciare a ciclo continuo, infilandosi con una flessibilità anatomica impressionante nelle tane sotterranee di arvicole e topi campagnoli.
L’efficienza con cui controlla le esplosioni demografiche dei roditori la rende una risorsa fondamentale per l’agricoltura, ma la sua iperattività la espone costantemente ai predatori aerei.
Per sopravvivere necessita di una rete di muretti a secco e cataste di legna, l’unica architettura rurale in grado di stare dietro ai suoi ritmi.
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