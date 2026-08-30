Alluvione devastante in Nepal

Il 26 agosto 2026 in Nepal una frana di roccia e ghiaccio è precipitata da 5.000 metri di altezza nel fiume sottostante, generando una devastante alluvione-lampo, che ha distrutto l’intero paesaggio abitato.Gli esperti, per comprendere le cause dell’evento, hanno esaminato gli strumenti di misurazione dei movimenti tellurici locali, dai quali è risultata la seguente sequenza:

Ore 02:52 UTC (08:37 ora locale in Nepal): si è registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella regione montuosa di Kodari.

Ore 05:14 UTC (10:59 ora locale in Nepal): le telecamere a circuito chiuso hanno ripreso l’arrivo della devastante onda di piena e fango nella vallata sottostante.

Circa 2 ore e 20 minuti dopo il collasso iniziale, l’intero paesaggio, insieme ai suoi abitanti, appariva completamente ricoperto di fango e detriti.

In seguito, esaminato il tracciato del terremoto in questione e confrontato con altri modelli di registrazione di sismi, si è constatato che è stata la stessa frana, invece, a provocare il movimento sismico registrato dai sismografi e non viceversa.

La differenza consiste nel fatto che il diagramma di un terremoto presenta picchi iniziali elevati che vanno scemando, mentre il diagramma del movimento franoso presenta un inizio lento, seguito da un incremento sempre più impetuoso,caratterizzato da picchi sempre più elevati a causa dell’incremento dell’onda eper l’impatto con materiali di grande dimensione, che acqua efango travolgono e trasportano tumultuosamente.

Le immagini dell’onda, ampiamente divulgate, lasciano sgomenti e non possono che farci riflettere su molti aspetti relativi agli eventi distruttivi,naturali e no, che si verificano nel mondo. Essendo stato tale aspetto anche ben evidenziato nella notizia rimbalzata rapidamente nel mondo, tralascio di mettere in evidenza i sentimenti che suscitano tali eventi, essendo quasi sconcato che la partecipazione al dolore di intere popolazioni sia un fattorespontaneo in chi ha una coscienza di appartenere ad un’unica famiglia umana.

Intendo qui, invece, evidenziare gli aspetti geomorfologici dell’area di confine tra Tibet e Nepal, della quale mi sono occupata in occasione del devastante terremoto del 2015 in relativi approfondimenti confluiti in uno studio pubblicato dalla rivista Anxa nel 2016/2017in riferimento ai “Punti caldi e dinamiche planetarie”

In particolare, riguardo alla geologia dell’Oceano Indiano e delle terre che lo circondano:

<Imponenti avvenimenti geologici condussero, intorno a 50 milioni di anni fa, alla definitiva apertura dell’Oceano Indiano, quando la deriva dell’India si concluse con lo scontro frontale contro il continente euroasiatico. Come “suture di ferite geologiche” rimasero su quel fondale oceanico le numerose dorsali, che avevano contribuito alla sua formazione, in quanto emettevano e depositavano lungo la loro linea di apertura nuovi magmi, che, raffreddandosi, contribuivano ad espandere la superficie del fondale oceanico. La dinamica della formazione di tale bacino si deve, pertanto, all’attività continua di diversi punti caldi e alla conseguente formazione delle numerose dorsali oceaniche da essi derivate , le quali, allontanando i loro bordi crostali, avevano determinato la frammentazione e la deriva delle placche già appartenute all’Est Gondwana>.

Riguardo alla dinamica dell’Orogenesi della Catena dell’Himalaya dovuta alla collisone dell’India con il bordo inferiore del continente euroasiatico:

<Lo scorrimento dell’India verso nord fu tale da comprimere l’arco di Isole Koisian-Ladakh contro l’Euroasia, determinando la chiusura del Tetide, un oceano delimitato nel versante sud da quelle stesse isole, che fino a quel momento avevano separato il super continente Gondwana dal continente euroasiatico. La parte superiore del sub-continente indiano, le isole travolte e inglobate in esso, unite alle acque dell’Oceano Tetide formarono una massa travolgente che s’inabissò sotto il bordo del continente euroasiatico. Nello scontro titanico intercontinentale uno spessore chilometrico di rocce sviluppò un’enorme pressione lungo il continente euroasiatico. La massa rocciosa s’inabissò sotto la crosta continentale con tale violenza da determinare una rapida orogenesi lungo il fronte di subduzione asiatico esteso per oltre 2400 metri. L’impatto fu tale che si sollevarono gli strati più profondi della crosta terreste e s’innalzarono plateau di oltre 4000 metri e vette alte anche oltre gli ottomila metri sul livello del mare. Queste formarono la Catena montuosa dell’Himalaya, che contiene i quattordici monti più alti del mondo. Il più alto dei monti hilamayani, detto anche “tetto del mondo” è l’Everest, che si eleva fino a 8844 metri s.l.m. Seguono il K2, di 8611metri s.l.m., il Kangchenjunga di 8586 metri s.l.m., il Lhotse di 8516 metri s.l.m., il Makalu di 8463 metri s.l.m., il Cho Oyu di 8201 metri s.l.m., il Dhaulagiri di 8167 metri s.l.m., il Manaslut di 8163 metri s.l.m., il NangaParbat di 8125 metri s.l.m., l’Annapurna di 8091 metri s.l.m., il Gasherbrum I di 8068 metri s.l.m., il Broad Peak di 8047 metri s.l.m., il Gasherbrum II di 8035 metri s.l.m., lo Shishapangma di 8027 metri s.l.m..

La crescita dell’altezza delle montagne himalayane è ancora in atto, anche se limitata a circa 2.5-5 centimetri al secolo. Secondo studi effettuati sul ritmo di subduzione del sub continente indiano sotto la placca euroasiatica e il loro ritmo di elevazione, potenzialmente le montagne potrebbero aumentare di 8-10 centimetri l’anno. Ciò non avviene per l’erosione delle loro cime, dovuta a vari agenti atmosferici che incidono su di esse nel senso opposto alla loro crescita. In special modo sono i ghiacciai e i venti monsonici, con le loro corrispondenti e violente piogge, che agiscono nel livellare le cime erodendo le rocce di superficie. I detriti di tale azione distruttiva vengono trasportati verso l’oceano dai fiumi e vanno a depositarsi alla loro foce, soprattutto in quella del fiume Gange, che si riversa nel Golfo del Bengala.

All’erosione delle cime si aggiungono anche le slavine e i crolli di intere vette. Si è solo in questi giorni constatato che le imponenti forze in atto che continuano a modellare la catena montuosa hanno determinato il crollo di una cima, intermedia tra due, che per gli scalatori rappresentava un ponte che facilitava l’arduo raggiungimento della vetta più alta dell’Himalaya. Tale interposto dente roccioso è scomparso per il crollo provocato dal disastroso terremoto di M. 7.8, avvenuto in Nepal il 25 Aprile 2015 e da quelli, anche di rilevante entità, che l’hanno seguito, dislocati lungo quel fronte di subduzione sempre attivo, che genera numerosi terremoti continuando ad incidere sull’attuale morfologia del territorio (v. Scenario sismico in Asia dal 12 al 27 Aprile 2015).

Attività di espansione delle celle geomorfologiche

La catena montuosa himalayana corrisponde a un esempio ancora attivo del processo di orogenesi avviato milioni di anni fa dalla subduzione del subcontinente indiano sotto il margine asiatico.

Il processo rientra nel meccanismo naturale di ricambio e di rinnovamento ciclico della litosfera per mezzo di un’attività termodinamica della Terra ed è generato dalla distruzione della roccia delle placche continentali più antiche, che si fondono per poi risalire in superficie in forma di magmi, i quali raffreddandosi danno vita a nuove formazioni rocciose.

La catena himalayana, l’intero fronte di subduzione, il margine di placca euroasiatica, presentando lo stesso preciso andamento curvilineo, formano tre archi di circonferenza tra loro paralleli, la cui concavità verso la placca euroasiatica presuppone l’esistenza di una potente forza di espansione proveniente da un centro energetico collocato a grande distanza nell’entroterra dell’Asia orientale.

La dinamica di espansione di tale centro risulta, pertanto, responsabile, insieme all’attività termodinamica della subduzione, della modellazione ad arco della catena himalayana, sin dalla sua fase di orogenesi

Il processso attivato da tale centro corrisponde, secondo il modello a “circonferenze proporzionali concentriche” descritto nella “Teoria delle celle geomorfologiche”, all’irradiazione elettromagnetica in tutte le direzioni, fino a formare una cella circolare che espande il territorio.

(Marisa Grande, La precaria armonia del cosmo, Besa 2012 – http://synergeticart. wordpress.com/ )

Tale flusso di elettromagnetismo proviene dall’interno della Terra e irradiato a macchia d’olio da quel punto centrale forma circonferenze concentriche geomagnetiche proporzionali, che raggiungono le aree periferiche circostanti con una regolarità precisa.

Il centro geomagnetico di tale area dell’Asia orientale si colloca al confine tra la provincia di Xinjiang e la provincia di Qinghai, in Cina, dove si elevano i monti Kunlul.

Probabilmente, se le sue caratteristiche di proprietà conduttive sono adeguate, corrisponde al monte più alto dei Kunlul, ossia al Bukadaban Feng, un piccoultra prominente che si eleva sul plateau circostante per 1922 metri e per complessivi 6860 metri, se misurato a partire dal livello del mare.

Per assumere la caratteristica di centro geomagnetico le proprietà delle sue rocce devono rispondere, infatti, alle caratteristiche di buona conduzione magnetica, poichè attraverso di esse deve essere veicolato verso l’esterno l’elettromagnetismo proveniente dall’interno della Terra, per irradiarsi poi in superficie ed espandersi nel territorio, modellandolo.

La precisa geometria delle celle geomorfologiche deriva dalla vibrazione elettromagnetica circolante sulla Terra, attualmente corrispondente all’armonica sei, impressa dall’oscillazione del dipolodell’asse terrestre, normalmente dipendente dal suo moto naturale detto “nutazione”, il quale implica anche periodici brevi scorrimenti dei poli terrestri.

I centri delle celle geomorfologichesono, pertanto,direttamente coinvolti nella dinamica di superconduttività elettromagnetica, che è all’origine dei movimenti sismotettonici.

La precisione modulare, con una proporzione rispondente a modelli di tipo frattale, genera sulla Terra una griglia elettromagnetica a maglie romboidali.

Rispondendo al medesimo modello delle celle geomorfologiche, ilterremoto che il 25 Aprile 2015ha colpito Katmandu, la capitale del Nepal, con un sisma di M 7.8 della scala Richter e la sequenza di altri terremoti di magnitudo rilevante dislocati lungo una fascia interposta di aree abitate, hanno descritto un arco di circonferenza parallelo a quelli della catena himalayana e del frontedi subduzione.

Tale situazione dimostra che nella formazione ciclica della litosfera concorrono e sono tra loro direttamente relazionate tanto la superconduttività termica,coinvoltanell’orogenesi, quanto la superconduttività elettromagnetica,coinvolta nella dinamica dei processi sismotettonici della Terra>.