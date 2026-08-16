Giovane aggredisce alcuni clienti in un autogrill sulla Maglie – Otranto, nessun ferito

Un 23enne di Maglie avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente alcuni clienti che, questa mattina, si trovavano in fila alla cassa in un’area di servizio lungo la strada Statale 16 Maglie-Otranto. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di una rissa, hanno riportato la situazione alla calma.
Successivamente, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 che, dopo aver valutato le condizioni del giovane, ha disposto il suo trasferimento all’ospedale di Scorrano per gli accertamenti propedeutici alla formulazione della proposta di Trattamento sanitario obbligatorio.
Le persone coinvolte nell’aggressione non hanno riportato lesioni e, al momento, non hanno presentato querela.
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