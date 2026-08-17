Fiamme nella notte all’esterno di un ristorante a Parabita: danni a gazebo e pareti

PARABITA (Lecce) – Incendio nella notte a Parabita, dove le fiamme hanno colpito gli arredi esterni del ristorante “Li Rusti” in via Principe Umberto. L’allarme è scattato poco prima delle 4, richiedendo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.
Il rogo ha distrutto i complementi d’arredo situati all’esterno del locale e, a causa del calore sprigionato dall’irraggiamento termico, ha provocato il danneggiamento di una porzione della parete esterna della struttura. Le squadre dei caschi rossi sono riuscite a domare rapidamente le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, impedendo che l’incendio si propagasse all’interno dell’attività commerciale o coinvolgesse le abitazioni vicine.
Sul posto sono giunti i Carabinieri per eseguire i rilievi di rito e avviare le indagini. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento.
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