Giovedì 6 agosto a Lecce il concerto degli Accasaccio per la seconda serata di “Pizza Village Music Festival”: 10 forni a legna, 40 pizzaioli per 6 serate tra gusto, musica dal vivo e intrattenimento

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LECCE – Domani arrivano gli Accasaccio sul palco del Pizza Village Music Festival di scena fino al 10 agosto in Piazza Mazzini a Lecce. La pop band dalle influenze reggae/patchanka/electro/world nata nel 2018 farà da colonna sonora alla seconda serata dell’evento firmato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro giunto alla dodicesima edizione. Trasforma la piazza in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato alla pizza artigianale di qualità, tra musica dal vivo e intrattenimento per tutti.

Una vera e propria festa popolare che si rinnova anche quest’anno attraverso il “gemellaggio” tra Salento e Campania. Protagoniste sono infatti la margherita e la marinara, preparate secondo le tecniche di impasto, lavorazione e cottura tipiche delle due scuole: cottura molto veloce per la pizza napoletana, più lenta e blanda per quella salentina.

Dieci forni a legna e quaranta maestri pizzaioli sono impegnati ogni sera nella preparazione in diretta. La manifestazione vede infatti al lavoro anche quest’anno il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento di Angelo D’Amico di Spiriti Gourmet e di Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi.

Anche quest’anno è allestita un’area interamente dedicata alla pizza gluten free, oltre alla birra senza glutine e alle pizze preparate con mozzarella senza lattosio, per consentire a tutti di vivere l’esperienza del festival.

Tra le novità dell’edizione 2026 anche il corner Aperol Spritz, con la possibilità di accompagnare la pizza artigianale con uno dei cocktail italiani più amati dell’estate.

IL PASTICCIOTTO

Accanto ai forni e alla preparazione della pizza, il Pizza Village Music Festival conferma anche quest’anno la presenza di un grande protagonista della tradizione dolciaria salentina: il pasticciotto. Viene preparato e sfornato al momento, grazie all’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce e alla partecipazione di Danny Pasticceria.

MUSICA E INTRATTENIMENTO

Ogni sera, oltre al gusto, Piazza Mazzini si riempie anche di musica con dj set e live music. Dopo l’apertura di oggi, 5 agosto, con Carla Petrachi e Andrea Luperto con Odi et amo e domani con Accasaccio, il programma prevede Barby Dj (7 luglio), Havana Trio (8 luglio), Testarde – Katia & Shary (9 luglio), Giampaolo Catalano Band (10 luglio).

“LA PIZZA COME LINGUAGGIO UNIVERSALE”

“Anche quest’anno torniamo con un appuntamento che ormai fa parte del DNA dell’estate salentina e che continua a crescere restando fedele alla sua identità: la pizza come linguaggio universale, capace di unire persone, tradizioni e territori diversi” dice Carmine Notaro, organizzatore dell’evento. “Il gemellaggio tra la scuola salentina e quella campana resta il cuore pulsante della manifestazione, e anche quest’anno raccontiamo un altro pezzo di identità del nostro territorio, con il pasticciotto protagonista al fianco della pizza. Il nostro obiettivo resta lo stesso di sempre: offrire alla città un’esperienza autentica, fatta di comunità, socialità e del piacere semplice di stare insieme.”

Apertura tutte le sere dalle ore 19.00.

Ingresso libero.