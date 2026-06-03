Torna per la sua settima edizione il Pasticciotto Day

LECCE – Il pasticciotto è ormai uno dei dolci tradizionali italiani più famosi nel mondo. Nelle scorse settimane era anche sul tavolo del bilaterale tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, alla Farnesina: tra caffè e acqua minerale, c’era anche il pasticciotto (come si vede nella foto comparsa sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – www.esteri.it-). Prelibatezza semplice ma inconfondibile, con la sua pasta frolla croccante e la sua golosissima crema pasticcera, il pasticciotto è orgoglio salentino, che oggi ha anche una giornata tutta sua.

Il 4 giugno è PASTICCIOTTO DAY 2026! Torna per la sua settima edizione l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina, organizzato dall’Agenzia Eventi di Carmine Notaro: una giornata speciale che unisce il Paese, dal nord al sud, partendo proprio “dal cuore caldo del Salento”, grazie alla rete di attività aderenti all’iniziativa, sempre più numerose anche oltre confine. Partecipano infatti anche bar e pasticcerie in Francia (Parigi), Belgio (Bruxelles), Spagna (Barcellona) e Brasile (San Paolo e Florianópolis). Tutte, in contemporanea, dall’apertura fino alle ore 18.00, offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 1 euro.

Anche questa settima edizione si presenta, poi, con EXPO PASTICCIOTTO DAY, vero e proprio evento fieristico con laboratorio a cielo aperto e percorsi degustativi in Piazza Mazzini a Lecce dalle ore 18.00 alle 23.00.

Grande novità di questa edizione “Pasticciotto Love Art”, concorso di pittura ad acquerello dal vivo. Il pasticciotto diventa fonte di ispirazione artistica: arte, cultura e tradizione si fondono in Piazza Mazzini, trasformata per l’occasione in uno spazio creativo dove pittura e territorio dialogano in tempo reale.

PASTICCIOTTO DAY DAL 2020

Il Pasticciotto Day nasce da un’idea di Agrogepaciok – Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Imprese Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il patrocinio della Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Gal Terra d’Arneo, Gal Valle della Cupa, Gal Capo di Leuca, con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce. Viene istituito e celebrato per la prima volta nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio, ponendo simbolicamente fine alla fase critica legata alla pandemia da Covid-19. Oggi è ormai un appuntamento istituzionalizzato come giornata del pasticciotto e continua ad essere occasione di stimolo e promozione del territorio salentino dal punto di vista dolciario e turistico.

LABORATORIO A CIELO APERTO E SOLIDARIETÀ

Il Pasticciotto Day è ormai anche un vero e proprio evento fieristico. Nella serata del 4 giugno, dalle ore 18 alle ore 23.00, Lecce e nello specifico Piazza Mazzini ospiterà EXPO PASTICCIOTTO DAY. Saranno i Maestri Pasticceri a trasformare la piazza in un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto, delizieranno il pubblico con la preparazione in diretta di pasticciotti, sfornati caldi a beneficio dei presenti e venduti al prezzo di € 1,50 al pezzo. Parte del ricavato sarà devoluta all’associazione Cuore Amico.

In piazza Mazzini sarà allestito inoltre un percorso espositivo e degustativo di altre tipicità dolciarie del Salento.

“Visto il grande numero di partecipazioni all’evento, Pasticciotto Day è ormai una vera e propria fiera diffusa incentrata sulla promozione del territorio attraverso le peculiarità dolciarie di cui il re nel mondo è certamente questo golosissimo cuore di frolla e crema – dice l’organizzatore, Carmine Notaro dell’Agenzia Eventi. – Quest’anno in più abbiamo voluto aprire il Pasticciotto Day alla dimensione artistica con Pasticciotto Love Art: il nostro dolce simbolo diventa ispirazione per l’acquerello, un linguaggio universale che racconta il Salento in un modo nuovo, capace di emozionare e di coinvolgere ancora di più il pubblico”.

Anche quest’anno durante la serata ci sarà un momento speciale dedicato al LECCE, che ha conquistato ancora una volta la permanenza in Serie A. Si festeggerà con l’ormai consueto taglio della torta.[ADR1]

PASTICCIOTTO LOVE ART – CONCORSO DI PITTURA AD ACQUERELLO

Dopo il successo del Pasticciotto Photo Contest, questa edizione inaugura una nuova forma di espressione artistica: il concorso di pittura ad acquerello dal vivo. Vede ovviamente protagonista chiaro e riconoscibile dell’opera il pasticciotto, nella sua versione tradizionale. Le iscrizioni si sono chiuse il 22 maggio. Centinaia i bozzetti candidati. Tra questi, una giuria tecnica ne ha selezionati 16. Il 4 giugno i finalisti saranno chiamati a completare dal vivo l’opera in Piazza Mazzini, a partire dalle ore 18:00, con un tempo massimo di 120 minuti. Tecnica ammessa: esclusivamente acquerello. Il regolamento ufficiale è pubblicato sul sito https://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2026/

CONTEST FOTOGRAFICO PASTICCIOTTO DAY 2026 – DEDICATO ALLE ATTIVITÀ ADERENTI

Per bar, pasticcerie, forni, hotel, B&B, agriturismi, stabilimenti balneari e tutte le realtà che fanno parte della community del Pasticciotto Day è in corso un contest fotografico dedicato: ogni attività partecipa con uno scatto che racconta il proprio modo di vivere il pasticciotto. Fino alle ore 9:00 del 1° giugno è possibile votare la foto preferita sui canali social ufficiali dell’evento. Chi raccoglie più voti si aggiudicherà una fornitura da 300€ di materie prime per la produzione del pasticciotto.

INFO PASTICCIOTTO DAY 2026

L’iniziativa Pasticciotto Day è rivolta a tutte le attività che producono, vendono o offrono al consumatore finale il pasticciotto. L’elenco delle attività aderenti che durante la giornata di giovedì 4 giugno 2026 rispetteranno il prezzo di vendita del pasticciotto tradizionale a € 1,00 (fino alle ore 18:00) è consultabile sul sito https://www.agrogepaciok.it/pasticciotto-day-2026/ e sui canali social Pasticciotto Day, dove trovare anche tutti i dettagli dell’iniziativa.