A Lecce una serata per Francesco Guccini: parole, musica e chitarre per ricordare il maestro

LECCE – Una serata aperta a tutti per rendere omaggio a uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Una piazza, le chitarre, le parole e le canzoni. Sarà questo il modo scelto per ricordare Francesco Guccini, maestro indiscusso della canzone d’autore italiana, in una serata che vuole essere prima di tutto un grande momento collettivo. Lunedì 17 agosto 2026, alle ore 20.00, in Piazzetta Carducci a Lecce, si terrà una serata dedicata a Guccini, organizzata con l’idea di trasformare il ricordo in partecipazione. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Polo Biblio-Museale di Lecce, Biblioteca Bernardini e Arci Lecce Solidarietà. Non un semplice concerto, ma un incontro aperto a musicisti, cantanti, appassionati e a tutti coloro che negli anni hanno trovato nelle parole e nelle musiche di Guccini un pezzo della propria storia. L’invito è infatti rivolto a chiunque voglia partecipare: chi possiede una chitarra può portarla con sé, così come chi desidera semplicemente cantare, leggere un testo o condividere un ricordo. Una sorta di grande concerto spontaneo e popolare, nel quale saranno le persone presenti a costruire, insieme, l’omaggio al cantautore. Perché Guccini non è stato soltanto un musicista. Le sue canzoni hanno raccontato generazioni, amicizie, amori, inquietudini, impegno civile, memoria e cambiamenti sociali. Le sue parole sono entrate nella vita quotidiana di milioni di persone, diventando patrimonio condiviso. L’iniziativa nasce dunque con uno spirito semplice e autentico: ritrovarsi insieme, in una piazza, per cantare quelle canzoni che appartengono ormai alla memoria collettiva e lasciare spazio a chiunque voglia dare il proprio contributo.