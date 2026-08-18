Gallipoli, “ELPìS – Speranza e Fede”: una scultura per celebrare la cultura del mare

GALLIPOLI – Una nuova opera dedicata al mare, alla speranza e al lavoro quotidiano della Guardia Costiera troverà spazio nella sede della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Il 26 agosto, alle 19, sarà inaugurata la scultura “ELPìS – Speranza e Fede”, nata dalla collaborazione tra la Capitaneria e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Giannelli” di Parabita nell’ambito di un percorso di riqualificazione logistica e di sensibilizzazione delle nuove generazioni alla tutela dell’ambiente marino.

L’iniziativa affonda le sue radici nell’anno scolastico 2022/2023, quando prese il via il progetto poi confluito nel concorso di idee “Eroi di Poseidòn”. Gli studenti della provincia di Lecce furono chiamati a elaborare decorazioni pittoriche dedicate alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e delle coste, destinate alle pareti verticali di un plinto in cemento armato che in passato era utilizzato come basamento di una gru.

Da quel percorso è maturata anche la proposta dell’Istituto “Giannelli” di realizzare una vera e propria opera scultorea. L’idea, accolta nell’ambito del progetto, ha portato alla creazione di una scultura in vetroresina, lavorata da docenti e studenti sulla base di una proposta progettuale ideata dal dirigente scolastico Cosimo Preite. L’opera è stata concepita come un omaggio all’attività svolta ogni giorno dai professionisti della Guardia Costiera, impegnati nella sicurezza della navigazione, nella tutela del mare e nell’assistenza a chi lo vive e lo attraversa.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà nella sede della Capitaneria di Porto di Gallipoli, sul Lungomare Marconi, con accesso dalla darsena Bleu Salento. Alla manifestazione prenderanno parte autorità civili, militari e religiose insieme ad alcune rappresentanze scolastiche. Un momento che unirà istituzioni e mondo della scuola e che rappresenterà il punto d’arrivo di un progetto capace di trasformare uno spazio portuale in un luogo di educazione, memoria e attenzione verso il patrimonio marino.

A promuovere l’appuntamento sono il comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, capitano di vascello Pierpaolo Pallotti, e il dirigente scolastico dell’IISS “Enrico Giannelli” di Parabita, Cosimo Preite. Con “ELPìS – Speranza e Fede” il porto di Gallipoli si arricchisce così di un nuovo simbolo, nato dalla creatività degli studenti e destinato a ricordare il legame profondo tra formazione, territorio e cultura del mare.