Tiago Gabriel sta per diventare papà, lascia Lecce per raggiungere la moglie

LECCE – ll calciatore Tiago Gabriel è stato autorizzato ad assentarsi per due giorni per motivi familiari (la moglie è in procinto di partorire).
Continua a leggere
- Prima PaginaTiago Gabriel saluta il Lecce
- Archivio NotizieGallipoli, “ELPìS – Speranza e Fede”: una scultura per celebrare la cultura del mare
- PoliticaScuola di Frigole, il Pd chiede certezze sulla riapertura: interrogazione di Loredana Di Cuonzo
- SportBeach bocce, a San Cataldo il quinto Trofeo nazionale nel ricordo di Attilio Puglielli
- AttualitàA Martano si conclude il percorso del Festival Itinerante "Le vie del Mediterraneo". Sul palco il Canzoniere Grecanico Salentino e Inude con "Rito" e la Compagnia Teatrodanza Skenè con "Salento"
- Ambiente3BMETEO.COM: “Nuova fase di maltempo al Centro-Nord: temporali di forte intensità e deciso calo termico. Prosegue l’Estate al Sud”