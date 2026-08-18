Carabiniere fuori servizio lo riconosce al supermercato: arrestato 52enne ricercato

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Riconosciuto tra le corsie di un supermercato da un militare fuori servizio e arrestato. È accaduto a Castrignano del Capo, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un 52enne del posto, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari.

A fare la differenza è stata l’intuitiva conoscenza del territorio di un carabiniere in forza alla Stazione di Taurisano che, pur essendo libero dal servizio, ha notato l’uomo all’interno dell’esercizio commerciale. Consapevole del provvedimento restrittivo pendente a carico del 52enne — già noto alle forze dell’ordine —, il militare ha contattato tempestivamente i colleghi di Castrignano del Capo fornendo le coordinate per l’intervento.

I carabinieri sono giunti sul posto in pochi minuti, bloccando l’uomo e procedendo con l’identificazione formale. Il 52enne deve espiare una pena residua di 2 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo ai reati di tentato furto aggravato ed evasione, commessi nel 2022. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Borgo San Nicola a Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.