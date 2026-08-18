Festa di Sant’Oronzo a Lecce: la tradizione si fa accessibile grazie ai servizi AbilFesta de L’Integrazione

LECCE – Dal 23 al 27 agosto Lecce si appresta a celebrare la Festa patronale dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, un appuntamento che unisce fede, tradizione, cultura e momenti di comunità.

Anche per l’edizione 2026, la cooperativa sociale L’Integrazione confermerà la sua presenza sul campo con AbilFesta, il primo marchio nazionale in Italia interamente dedicato all’accessibilità e all’inclusione delle persone con disabilità all’interno di festival, spettacoli e grandi eventi.

Attraverso una serie di servizi integrati, AbilFesta garantirà a tutti i cittadini, turisti e famiglie di fruire appieno dei momenti clou delle celebrazioni, abbattendo ogni barriera fisica, sensoriale e comunicativa.

Il programma dei servizi AbilFesta per Sant’Oronzo:

24 Agosto – Processione di Sant’OronzoMobilità agevolata: Servizio navetta con golf car elettrica attrezzata per il trasporto di persone con difficoltà motorie.

Ausili alla mobilità: Messa a disposizione gratuita di sedie a rotelle.

24 Agosto – Concerto di Enzo PetrachiAccoglienza e assistenza: Personale dedicato al supporto e alla gestione dell’area riservata alle persone con disabilità.

Inclusione sensoriale: Disponibilità di cuffie antirumore per persone con ipersensibilità sensoriale.

Accessibilità linguistica: Presenza di un performer LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul palco per garantire la piena fruizione del concerto alle persone sorde.

25 Agosto – Concerto degli Après La ClasseAccoglienza e assistenza: Area riservata e personale specializzato.

Inclusione sensoriale: Cuffie antirumore a disposizione del pubblico.

26 Agosto – Concerto di Antonio CastrignanòAccoglienza e assistenza: Presidio dell’area riservata con operatori dedicati.

Inclusione sensoriale: Fornitura di cuffie antirumore.

Accessibilità linguistica: Performer LIS dal vivo durante lo spettacolo.

L’impegno per la Festa di Sant’Oronzo si inserisce in una stagione estiva ricchissima che ha visto AbilFesta protagonista nei principali eventi del territorio, affiancata dalle attività di AbilBeach per l’accesso al litorale.

“Agosto per noi è il mese in cui AbilFesta e AbilBeach mostrano concretamente cosa significa rendere accessibile il tempo libero,” dichiara Veronica Calamo, presidente de L’Integrazione. “Da Birra e Sound a Bande a Sud, fino al Panorama Festival, abbiamo permesso a tante persone con disabilità, famiglie e turisti provenienti da ogni parte d’Italia di scegliere il Salento e la Puglia e vivere i grandi eventi con accoglienza, assistenza, aree dedicate, ausili, cuffie antirumore e servizi LIS. E con AbilBeach la stessa possibilità arriva fino al mare. Perché scegliere la Puglia per una vacanza deve significare poter vivere tutto: il mare, la musica, le feste e il territorio.

Ora ci prepariamo alla Notte della Taranta e alla Festa di Sant’Oronzo, altri due appuntamenti importanti per il nostro territorio,” prosegue la Presidente. “Un ringraziamento speciale va a Farmacie Migali, il cui prezioso contributo ha reso possibile la nostra presenza attiva con i servizi di accessibilità nella festa patronale del capoluogo salentino. Un grazie che si estende agli organizzatori e alle Amministrazioni comunali che scelgono di lavorare con noi e di investire concretamente nell’accessibilità. Perché questi risultati si raggiungono solo facendo rete. Una Puglia accessibile è una Puglia che accoglie davvero tutti. E il tempo libero è un diritto, non un privilegio.”

Tutti i servizi sono prenotabili attraverso il sito www.lintegrazione.it