Il presidente della Commissione Attività produttive Pankiewicz al Lecce: “Sudore, cuore e orgoglio per un’altra stagione da protagonisti”

LECCE – Alla vigilia dell’esordio casalingo del Lecce, per la quinta stagione consecutiva ai nastri di partenza del campionato di Serie A, il presidente della VI Commissione consiliare Attività economiche, produttive e commerciali, Bronek Pankiewicz, rivolge il proprio augurio alla società giallorossa, alla squadra e alla tifoseria.

“In bocca al lupo e buon inizio alla squadra, al mister e allo staff per la prima partita in casa di questo nuovo campionato – dichiara Pankiewicz –. Forza ragazzi, fate tremare lo stadio! Sudore, cuore e orgoglio. Che sia una stagione ricca di grandi soddisfazioni. Nuova stagione, stessa infinita passione, come dimostra il nuovo fantastico record di abbonamenti”.

Il presidente della Commissione attività produttive di Palazzo Carafa sottolinea, inoltre, il valore del Lecce non soltanto sul piano sportivo, ma anche come motore di promozione e sviluppo per l’intero territorio. “Ho ricordato diverse volte che il brand Salento e quello del Lecce, modello virtuoso riconosciuto a livello nazionale, viaggiano insieme. Il Lecce in Serie A è un patrimonio da salvaguardare, non solo per lo sport e per la nostra meravigliosa e immensa tifoseria, ma per Lecce e per tutto il Salento, per gli innegabili riflessi positivi sul piano economico, turistico e commerciale”.

Pankiewicz rivolge infine un riconoscimento al presidente Saverio Sticchi Damiani e all’intera società per i risultati raggiunti negli ultimi anni. “Onore, plauso, stima, gratitudine e vicinanza al presidente e all’U.S. Lecce per aver centrato uno storico e glorioso traguardo sportivo con la quarta salvezza consecutiva in Serie A, conseguita nella stagione calcistica 2025-2026. Il Lecce è l’unica squadra pugliese e l’unica a sud di Napoli nella massima serie. Un risultato accompagnato dalle importanti realizzazioni impiantistiche e strutturali che contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione dell’intero territorio salentino”.