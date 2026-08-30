Incendio di Lequile ancora in corso, esclusa la presenza di amianto: controlli su aria, acqua e suolo. Le raccomandazioni

LEQUILE – L’incendio che ha interessato la pineta e un impianto di stoccaggio dei rifiuti nel territorio di Lequile non è stato ancora completamente domato, ma risulta notevolmente ridimensionato rispetto alla giornata di ieri. I vigili del fuoco continuano a lavorare per arrivare al definitivo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’intera area, mentre si intensificano i controlli ambientali e le autorità invitano la popolazione dei territori coinvolti ad adottare una serie di precauzioni. Il punto sulla situazione è stato fatto questa mattina nel corso della riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dalla Prefettura di Lecce, alla quale hanno partecipato il vicesindaco e il comandante della Polizia locale di Galatina, i rappresentanti della Prefettura, dei vigili del fuoco, di Arpa Puglia e del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, oltre ai sindaci di Lequile, San Donato di Lecce e Copertino.

Durante l’incontro sono state condivise le informazioni disponibili e definite le misure da seguire esclusivamente a scopo precauzionale, in attesa dei risultati ufficiali delle analisi. L’Asl di Lecce ha avviato le attività di campionamento delle acque e del suolo per monitorare le aree potenzialmente interessate dalle ricadute dei fumi. Gli esiti dovrebbero essere comunicati nel corso dei prossimi giorni. Fino ad allora, il Dipartimento di prevenzione raccomanda di non consumare prodotti provenienti da coltivazioni e allevamenti delle zone coinvolte e di non utilizzare l’acqua dei pozzi per scopi potabili, alimentari e irrigui o per abbeverare gli animali. È inoltre sconsigliata la permanenza all’aperto e, di conseguenza, lo svolgimento di manifestazioni nei territori comunali nei quali è stato avvertito il maggiore impatto dell’incendio. Porte e finestre dovranno essere mantenute chiuse in presenza di fumo o nelle aree direttamente esposte alle ricadute. Da Arpa Puglia è arrivata intanto una prima informazione rassicurante: è stata esclusa la presenza di amianto.

Proseguono, invece, gli accertamenti sull’impatto dell’incendio e sulla qualità dell’aria. Le verifiche riguardano anche il territorio di Galatina, attraverso i dati raccolti dalle due centraline fisse presenti nei siti “Galatina-Colacem” e “Galatina ITC-La Porta”. Saranno diffusi in tempi brevi anche gli esiti delle analisi sui campioni d’aria prelevati con strumenti ad alto volume e su quelli rilevati dalle centraline installate nelle vicinanze dell’incendio. Il sindaco di Lequile, Vincenzo Carlà, ha spiegato che sul luogo dell’emergenza è in corso un intervento congiunto di più forze. “I vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente insieme alla Croce rossa italiana, al Dipartimento di Protezione civile e all’Esercito. C’è una sinergia di forze che lavora incessantemente per spegnere l’incendio”, ha dichiarato. Il primo cittadino ha inoltre riferito di aver nuovamente contattato il direttore di Arpa, D’Angela, impegnato ad accelerare le verifiche sulla qualità dell’aria attraverso l’installazione di centraline nel paese e nelle aree circostanti.

“Il mio invito è di tenere porte e finestre chiuse ed evitare di sostare in aree aperte, in attesa di nuovi aggiornamenti. Non stanno bruciando e non sono bruciati rifiuti speciali, come batterie o altro. Il dato che ci allarma un po’, però, è che sta bruciando plastica. Per conoscere le eventuali conseguenze sulla salute dobbiamo attendere i risultati di Arpa”, ha precisato Carlà.

Le raccomandazioni precauzionali sono state estese anche a Lecce. Il sindaco Adriana Poli Bortone, dopo aver sentito gli uffici competenti dell’Asl, ha invitato i cittadini a lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura coltivati nelle aree vicine alla zona colpita oppure commercializzati all’aperto nelle stesse zone, in modo da restituire piena salubrità e commestibilità ai prodotti eventualmente esposti ai fumi. Le indicazioni potranno essere modificate sulla base degli esiti ufficiali delle analisi, mentre i Comuni interessati continueranno a diffondere aggiornamenti attraverso i propri canali istituzionali.